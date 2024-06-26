«Газпром» и NIGC договорились о проработке организации поставок газа в Иран
Документ был подписан в рамках сегодняшнего визита делегации ПАО «Газпром» во главе с председателем правления Алексеем Миллером в Иран в присутствии и. о. главы исполнительной власти Исламской Республики Мохаммада Мохбера.
В ходе визита Миллер также встретился с министром нефти Ирана Джавада Оуджи. Стороны обсудили реализацию меморандума и другие направления сотрудничества в энергетической сфере, добавили в пресс-службе.
В октябре 2023 г. вице-премьер России Александр Новак сообщил, что «Газпром» может принять участие в строительстве газового хаба в Иране, если потенциальный проект будет хорошим. В июле 2022 г. «Газпром» и Иранская национальная нефтяная корпорация (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на $40 млрд. Документ, в том числе, предусматривает, что стороны изучат возможности взаимодействия по разработке месторождений в Исламской Республике, реализацию СПГ-проектов и строительство магистральных газопроводов.