Amazon запустит прямые поставки дешевых китайских товаров
Американская компания Amazon намерена запустить поставки дешевых китайских товаров для конкуренции с маркетплейсами Shein и Temu. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на закрытую презентацию компании.
«Amazon представил план запуска нового канала на своей платформе для продажи небрендовой модной одежды и товаров для дома из Китая», – говорится в материале.
Предполагается, что компания будет доставлять продукцию напрямую со складов в Китае потребителям в США от девяти до 11 дней с момента размещения заказа. Среди таких товаров – чехлы для телефонов, кружки и инструменты для массажа лица.
Аналитическая компания Data Insight в мае сообщила, что в 2023 г. Amazon занял первое место в топ-10 крупнейших мировых площадок по количеству активных сессий, писали «Ведомости». По данным аналитиков, на маркетплейс заходили 4,7 млрд раз в месяц.
В этот же рейтинг попали и российские платформы. На Wildberries, который занял 9-е место по популярности в мире, пользователи заходили в среднем 343 млн раз в месяц, на Ozon (10-е место) – 316 млн раз. В разрезе российского рынка электронной торговли на эти две площадки пришлось 78% от общего числа заказов за второе полугодие 2023 г.