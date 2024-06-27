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Amazon запустит прямые поставки дешевых китайских товаров

Ведомости

Американская компания Amazon намерена запустить поставки дешевых китайских товаров для конкуренции с маркетплейсами Shein и Temu. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на закрытую презентацию компании.

«Amazon представил план запуска нового канала на своей платформе для продажи небрендовой модной одежды и товаров для дома из Китая», – говорится в материале.

Предполагается, что компания будет доставлять продукцию напрямую со складов в Китае потребителям в США от девяти до 11 дней с момента размещения заказа. Среди таких товаров – чехлы для телефонов, кружки и инструменты для массажа лица.

Аналитическая компания Data Insight в мае сообщила, что в 2023 г. Amazon занял первое место в топ-10 крупнейших мировых площадок по количеству активных сессий, писали «Ведомости». По данным аналитиков, на маркетплейс заходили 4,7 млрд раз в месяц.

В этот же рейтинг попали и российские платформы. На Wildberries, который занял 9-е место по популярности в мире, пользователи заходили в среднем 343 млн раз в месяц, на Ozon (10-е место) – 316 млн раз. В разрезе российского рынка электронной торговли на эти две площадки пришлось 78% от общего числа заказов за второе полугодие 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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