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Два топ-менеджера Wildberries покинули компанию

Ведомости

В начале июля маркетплейс Wildberries покинули сразу два топ-менеджера, сообщил Forbes со ссылкой на источники.

По информации издания, из компании ушли исполнительный директор Wildberries Алексей Духанин и финансовый директор Ирина Матачунас. В комментарии «Ведомостям» представитель маркетплейса подтвердил, что они прекратили трудовые отношения с Wildberries.

Forbes также сообщил о том, что из компании ушла исполнительный директор Wildberries Ольга Наумова. Представитель маркетплейса опроверг эту информацию, сообщив, что на сегодняшний день она состоит в трудовых отношениях с компанией.

О назначении Наумовой на должность исполнительного директора стало известно в конце мая этого года. «Ведомости» писали, что она отвечает за улучшение операционной эффективности складской и транспортной логистики, а также за развитие сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и улучшение клиентского опыта. До этого Наумова возглавляла торговую сеть «Пятерочка» (входит в X5 Group) и была генеральным директором «Магнита».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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