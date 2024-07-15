Два топ-менеджера Wildberries покинули компанию

О назначении Наумовой на должность исполнительного директора стало известно в конце мая этого года. «Ведомости» писали, что она отвечает за улучшение операционной эффективности складской и транспортной логистики, а также за развитие сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и улучшение клиентского опыта. До этого Наумова возглавляла торговую сеть «Пятерочка» (входит в X5 Group) и была генеральным директором «Магнита».