Два топ-менеджера Wildberries покинули компанию
В начале июля маркетплейс Wildberries покинули сразу два топ-менеджера, сообщил Forbes со ссылкой на источники.
По информации издания, из компании ушли исполнительный директор Wildberries Алексей Духанин и финансовый директор Ирина Матачунас. В комментарии «Ведомостям» представитель маркетплейса подтвердил, что они прекратили трудовые отношения с Wildberries.
Forbes также сообщил о том, что из компании ушла исполнительный директор Wildberries Ольга Наумова. Представитель маркетплейса опроверг эту информацию, сообщив, что на сегодняшний день она состоит в трудовых отношениях с компанией.
О назначении Наумовой на должность исполнительного директора стало известно в конце мая этого года. «Ведомости» писали, что она отвечает за улучшение операционной эффективности складской и транспортной логистики, а также за развитие сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и улучшение клиентского опыта. До этого Наумова возглавляла торговую сеть «Пятерочка» (входит в X5 Group) и была генеральным директором «Магнита».