ММК сократил в первом полугодии выплавку стали на 2,6%
Группа «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) в первом полугодии 2024 г. сократила выплавку стали на 2,6%. Об этом сообщается в отчете компании на официальном сайте.
«Производство стали уменьшилось на 2,6% относительно 6 месяцев прошлого года до 6,35 млн т в связи со снижением потребности в стали в начале года на фоне ремонтов в прокатном переделе», – говорится в сообщении.
При этом во II квартале 2024 г. производство стали выросло на 13,7% по сравнению с I кварталом и составило 3,38 млн т. Производство угольного концентрата за полугодие сократилось на 25,2% относительно первых шести месяцев 2023 г. Причиной стало снижение добычи на фоне сложных горно-геологических условий и увеличения зольности рядового угля.
15 июля президент России Владимир Путин в формате видеосвязи принял участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности. В том числе в Челябинской области на ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» было запущено производство сухого коксующегося угля. Коксовая батарея состоит из четырех блоков по 50 печей в каждом. Общая мощность установки позволяет ежегодно выпускать по 2,5 млн т сухого коксующегося угля. Ввод в эксплуатацию новой коксовой батареи позволит сокращать валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11 300 т ежегодно.