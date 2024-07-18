ММК сократил в первом полугодии выплавку стали на 2,6%

15 июля президент России Владимир Путин в формате видеосвязи принял участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности. В том числе в Челябинской области на ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» было запущено производство сухого коксующегося угля. Коксовая батарея состоит из четырех блоков по 50 печей в каждом. Общая мощность установки позволяет ежегодно выпускать по 2,5 млн т сухого коксующегося угля. Ввод в эксплуатацию новой коксовой батареи позволит сокращать валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11 300 т ежегодно.