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РБК: гендиректор Red Wings Солодилин покинет свой пост

Ведомости

Генеральный директор российской авиакомпании Red Wings (входит в госкорпорацию «Ростех») Евгений Солодилин будет освобожден от должности, которую занимал с июля 2022 г. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в отрасли. О том, что отставка якобы уже произошла, 22 июля писали Telegram-каналы.

Один из собеседников РБК утверждает, что Солодилин «уже закончил работу в авиакомпании». Среди возможных причин увольнения – падение ряда показателей. В частности, средняя загрузка рейса снизилась с 93% в 2023 г. до 86–87% в этом году, что мало для летнего сезона, пишет агентство.

Кроме того, есть трудности с поставками запчастей для иностранных самолетов. Самолеты Boeing 777, которых у авиакомпании три, хорошо заполняются, но каждая задержка приносит около 1,5 млн руб. расходов, говорит источник. При этом другой собеседник утверждает, что 77% прибыли авиакомпании за 2023 г. пришлись именно на рейсы этих воздушных судов.

Другой источник РБК также сообщил, что вскоре структура управления Red Wings изменится – будет назначена управляющая компания.

В августе прошлого года Red Wings задержала несколько международных рейсов из-за поломки двух из трех самолетов Boeing-777. В частности, из Антальи вовремя не смогли улететь пассажиры, следовавшие в Екатеринбург. Также был задержан рейс по маршруту Екатеринбург – Анталья. 15 августа авиакомпания отменила рейс по маршруту Москва («Жуковский») – Шарм-эль-Шейх. В то же день Red Wings сообщила об исправности всех трех Boeing-777. В конце августа 2023 г. Солодилин в интервью «России 24» рассказал, что Red Wings выделила 120 млн руб. на резервирование лайнеров других перевозчиков, чтобы решить проблему с задержками рейсов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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