РБК: гендиректор Red Wings Солодилин покинет свой пост
Один из собеседников РБК утверждает, что Солодилин «уже закончил работу в авиакомпании». Среди возможных причин увольнения – падение ряда показателей. В частности, средняя загрузка рейса снизилась с 93% в 2023 г. до 86–87% в этом году, что мало для летнего сезона, пишет агентство.
Кроме того, есть трудности с поставками запчастей для иностранных самолетов. Самолеты Boeing 777, которых у авиакомпании три, хорошо заполняются, но каждая задержка приносит около 1,5 млн руб. расходов, говорит источник. При этом другой собеседник утверждает, что 77% прибыли авиакомпании за 2023 г. пришлись именно на рейсы этих воздушных судов.
Другой источник РБК также сообщил, что вскоре структура управления Red Wings изменится – будет назначена управляющая компания.
В августе прошлого года Red Wings задержала несколько международных рейсов из-за поломки двух из трех самолетов Boeing-777. В частности, из Антальи вовремя не смогли улететь пассажиры, следовавшие в Екатеринбург. Также был задержан рейс по маршруту Екатеринбург – Анталья. 15 августа авиакомпания отменила рейс по маршруту Москва («Жуковский») – Шарм-эль-Шейх. В то же день Red Wings сообщила об исправности всех трех Boeing-777. В конце августа 2023 г. Солодилин в интервью «России 24» рассказал, что Red Wings выделила 120 млн руб. на резервирование лайнеров других перевозчиков, чтобы решить проблему с задержками рейсов.