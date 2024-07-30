ЦППК откроет пригородное сообщение между Россией и Белоруссией
С 1 августа Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) откроет пригородное сообщение между Россией и Белоруссией. Для проезда можно оформить билет в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Об этом сообщает правительство Смоленской области.
«Реализация приграничного сообщения с Республикой Беларусь – результат плотного сотрудничества ЦППК, правительства Смоленской области, РЖД и наших коллег из Белорусской железной дороги», – сообщил генеральный директор ЦППК Иван Конев.
Согласно сообщению, будет организовано приграничное сообщение от Смоленска до станций Заольша и Осиновка. Полный разовый билет по маршруту Смоленск – Заольша будет стоить 213 руб., Смоленск – Осиновка – 244,6 руб.
Поезда Смоленск – Осиновка будут курсировать дважды в день: отправляться в 8:25 и 17:23 МСК и прибывать на конечную станцию в 10:34 и 19:31 мск. С белорусской станции Осиновка можно отправиться в Смоленск в 10:48 и 19:45 мск соответственно. Из Смоленска в Заольшу поезд отправляется в 8:34 и прибывает в 10:51, в обратном направлении – отправление в 11:17 и прибытие в 13:30 МСК.