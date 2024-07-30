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ЦППК откроет пригородное сообщение между Россией и Белоруссией

Ведомости

С 1 августа Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) откроет пригородное сообщение между Россией и Белоруссией. Для проезда можно оформить билет в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Об этом сообщает правительство Смоленской области.

«Реализация приграничного сообщения с Республикой Беларусь – результат плотного сотрудничества ЦППК, правительства Смоленской области, РЖД и наших коллег из Белорусской железной дороги», – сообщил генеральный директор ЦППК Иван Конев.

Согласно сообщению, будет организовано приграничное сообщение от Смоленска до станций Заольша и Осиновка. Полный разовый билет по маршруту Смоленск – Заольша будет стоить 213 руб., Смоленск – Осиновка – 244,6 руб.

Поезда Смоленск – Осиновка будут курсировать дважды в день: отправляться в 8:25 и 17:23 МСК и прибывать на конечную станцию в 10:34 и 19:31 мск. С белорусской станции Осиновка можно отправиться в Смоленск в 10:48 и 19:45 мск соответственно. Из Смоленска в Заольшу поезд отправляется в 8:34 и прибывает в 10:51, в обратном направлении – отправление в 11:17 и прибытие в 13:30 МСК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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