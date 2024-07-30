ЦППК откроет пригородное сообщение между Россией и Белоруссией

Поезда Смоленск – Осиновка будут курсировать дважды в день: отправляться в 8:25 и 17:23 МСК и прибывать на конечную станцию в 10:34 и 19:31 мск. С белорусской станции Осиновка можно отправиться в Смоленск в 10:48 и 19:45 мск соответственно. Из Смоленска в Заольшу поезд отправляется в 8:34 и прибывает в 10:51, в обратном направлении – отправление в 11:17 и прибытие в 13:30 МСК.