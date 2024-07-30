Campari увеличила выручку на 4,5% в первом полугодии
Крупный итальянский производитель алкогольных напитков Davide Campari-Milano S.p.A увеличил выручку на 4,5% в I полугодии 2024 г., а чистую прибыль – на 1,3%. Об этом сообщается в отчете компании.
Выручка в январе-июне 2024 г. составила 1,52 млрд евро против 1,46 млрд евро за аналогичный прошлогодний пертод. Органический рост показателя составил 3,8%.
Согласно отчету, в Северной и Южной Америке, на которые приходится 45% глобальной выручки компании, продажи выросли на 6,8% в органическом выражении, во многом за счет увеличения продаж текилы Espolon и ликера Grand Mariner. В регионе EMEA, куда входят Европа, Ближний Восток и Африка и приходится 49% выручки, продажи повысились на 3,3%.
В начале июня стало известно, что в России Campari начнет продавать в России свой новый алкогольный аперитив Sarti Rosa крепостью 14%. Сейчас аперитив выпускается в Италии. В прошлом году марка была также запущена в ФРГ. Средняя цена одной бутылки на онлайн-витрине специализированной сети Kuhns Sarti Rosa составляет 17,99 евро.