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Campari увеличила выручку на 4,5% в первом полугодии

Ведомости

Крупный итальянский производитель алкогольных напитков Davide Campari-Milano S.p.A увеличил выручку на 4,5% в I полугодии 2024 г., а чистую прибыль – на 1,3%. Об этом сообщается в отчете компании.

Выручка в январе-июне 2024 г. составила 1,52 млрд евро против 1,46 млрд евро за аналогичный прошлогодний пертод. Органический рост показателя составил 3,8%.

Согласно отчету, в Северной и Южной Америке, на которые приходится 45% глобальной выручки компании, продажи выросли на 6,8% в органическом выражении, во многом за счет увеличения продаж текилы Espolon и ликера Grand Mariner. В регионе EMEA, куда входят Европа, Ближний Восток и Африка и приходится 49% выручки, продажи повысились на 3,3%.

В начале июня стало известно, что в России Campari начнет продавать в России свой новый алкогольный аперитив Sarti Rosa крепостью 14%. Сейчас аперитив выпускается в Италии. В прошлом году марка была также запущена в ФРГ. Средняя цена одной бутылки на онлайн-витрине специализированной сети Kuhns Sarti Rosa составляет 17,99 евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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