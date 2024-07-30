Campari увеличила выручку на 4,5% в первом полугодии

Согласно отчету, в Северной и Южной Америке, на которые приходится 45% глобальной выручки компании, продажи выросли на 6,8% в органическом выражении, во многом за счет увеличения продаж текилы Espolon и ликера Grand Mariner. В регионе EMEA, куда входят Европа, Ближний Восток и Африка и приходится 49% выручки, продажи повысились на 3,3%.