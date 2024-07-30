Red Wings перешла под управление лизинговой структуры «Ростеха»
Функции единоличного исполнительного органа авиакомпании переданы управляющей организации – лизинговой компании «Авиакапитал-сервис».
«В соответствии с решением наблюдательного совета корпорации в состав холдинга «РТ-Финанс» переходят активы со специализацией в сфере финансовых услуг, в том числе «Авиакапитал-сервис» и лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко», владеющая авиакомпанией Red Wings», – сообщили в «Ростехе».
По итогам заседания совета директоров авиакомпании 29 июля его новым председателем назначен Игорь Завьялов, отмечает РБК. Полномочия гендиректора Евгения Солодилина прекращены.
На следующем этапе «Ростех» присоединит «Ильюшин Финанс Ко» к «Авиакапитал-сервису» для создания единой лизинговой компании, специализирующейся на сделках с авиатехникой отечественного производства для российских перевозчиков, включая «Аэрофлот» и Red Wings, добавили в госкорпорации.
О том, что у авиакомпании Red Wings сменится управляющий менеджмент и совет директоров, а в дальнейшем появится управляющая компания из периметра госкорпорации «Ростех», «Ведомости» писали 23 июля со ссылкой на источник, знакомый с планами перевозчика. К текущему руководству авиакомпании были претензии со стороны акционера, утверждал собеседник «Ведомостей».
Сейчас флот авиакомпании состоит из 20 региональных самолетов Superjet 100, трех дальнемагистральных Boeing 777, двух Ту-204/214. Также у перевозчика есть восемь самолетов Airbus A320/321, которые с 2022 г. находятся на хранении. В августе 2023 г. Red Wings приобрела грузовую авиакомпанию Sky Gates, которой принадлежат два самолета – Ил-76ТД и Ил-96-400Т.