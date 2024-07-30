Red Wings перешла под управление лизинговой структуры «Ростеха»

Сейчас флот авиакомпании состоит из 20 региональных самолетов Superjet 100, трех дальнемагистральных Boeing 777, двух Ту-204/214. Также у перевозчика есть восемь самолетов Airbus A320/321, которые с 2022 г. находятся на хранении. В августе 2023 г. Red Wings приобрела грузовую авиакомпанию Sky Gates, которой принадлежат два самолета – Ил-76ТД и Ил-96-400Т.