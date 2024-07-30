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Red Wings перешла под управление лизинговой структуры «Ростеха»

Ведомости

Авиакомпания Red Wings перешла под управление лизинговой компании «Авиакапитал-сервис», которая входит в холдинг «РТ-Финанс» «Ростеха». Об этом пишет РБК со ссылкой на госкорпорацию.

Функции единоличного исполнительного органа авиакомпании переданы управляющей организации – лизинговой компании «Авиакапитал-сервис».

«В соответствии с решением наблюдательного совета корпорации в состав холдинга «РТ-Финанс» переходят активы со специализацией в сфере финансовых услуг, в том числе «Авиакапитал-сервис» и лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко», владеющая авиакомпанией Red Wings», – сообщили в «Ростехе».

По итогам заседания совета директоров авиакомпании 29 июля его новым председателем назначен Игорь Завьялов, отмечает РБК. Полномочия гендиректора Евгения Солодилина прекращены.

На следующем этапе «Ростех» присоединит «Ильюшин Финанс Ко» к «Авиакапитал-сервису» для создания единой лизинговой компании, специализирующейся на сделках с авиатехникой отечественного производства для российских перевозчиков, включая «Аэрофлот» и Red Wings, добавили в госкорпорации.

О том, что у авиакомпании Red Wings сменится управляющий менеджмент и совет директоров, а в дальнейшем появится управляющая компания из периметра госкорпорации «Ростех», «Ведомости» писали 23 июля со ссылкой на источник, знакомый с планами перевозчика. К текущему руководству авиакомпании были претензии со стороны акционера, утверждал собеседник «Ведомостей».

Сейчас флот авиакомпании состоит из 20 региональных самолетов Superjet 100, трех дальнемагистральных Boeing 777, двух Ту-204/214. Также у перевозчика есть восемь самолетов Airbus A320/321, которые с 2022 г. находятся на хранении. В августе 2023 г. Red Wings приобрела грузовую авиакомпанию Sky Gates, которой принадлежат два самолета – Ил-76ТД и Ил-96-400Т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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