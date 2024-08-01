Российские авиакомпании в летний сезон перевезут 73,3 млн пассажиров

По данным компании, чаще всего представители российского бизнеса в первом полугодии летали в Китай – в 4 раза чаще, чем годом ранее. Также рост по деловым перелетам зафиксирован в Грузию (в 1,9 раза), Казахстан (+16%), Белоруссию (в 1,5 раза) и Узбекистан (+11%). На треть снизилось количество командировок в Сербию, на 39% – в Армению, на 7% – в Индию и на 6% – в Турцию.