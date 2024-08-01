Российские авиакомпании в летний сезон перевезут 73,3 млн пассажиров
Российские авиакомпании в летний сезон планируют перевезти 73,3 млн пассажиров. Об этом на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
«К концу сезона мы планируем перевезти 73,3 млн пассажиров, что на 6,4% больше, чем за летнее расписание прошлого периода», – отметил Ядров.
По состоянию на июль российские авиакомпании уже перевезли 40 млн пассажиров. Наблюдается уверенный рост на внутренних перевозках – 31 млн пассажиров. Активно растут перевозки по международным воздушным линиям, уточнил глава Росавиации.
30 июля управляющий директор АО «Аэроклуб» Юлия Липатова сообщила «Ведомостям», что объем деловых перелетов представителей российского бизнеса по итогам первого полугодия 2024 г. вырос на 16% в сравнении с тем же периодом 2023 г.
По данным компании, чаще всего представители российского бизнеса в первом полугодии летали в Китай – в 4 раза чаще, чем годом ранее. Также рост по деловым перелетам зафиксирован в Грузию (в 1,9 раза), Казахстан (+16%), Белоруссию (в 1,5 раза) и Узбекистан (+11%). На треть снизилось количество командировок в Сербию, на 39% – в Армению, на 7% – в Индию и на 6% – в Турцию.
24 июня «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию сообщил, что пассажирооборот российских авиакомпаний в мае 2024 г. вырос на 10,6% в годовом выражении и составил 23,2 млрд пассажиро-километров (пкм). Пассажиропоток авиакомпаний увеличился в мае на 7,1% до 9,3 млн человек. Внутри страны было перевезено 7 млн пассажиров, за границу – 2,3 млн.