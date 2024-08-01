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Российские авиакомпании в летний сезон перевезут 73,3 млн пассажиров

Ведомости

Российские авиакомпании в летний сезон планируют перевезти 73,3 млн пассажиров. Об этом на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

«К концу сезона мы планируем перевезти 73,3 млн пассажиров, что на 6,4% больше, чем за летнее расписание прошлого периода», – отметил Ядров.

По состоянию на июль российские авиакомпании уже перевезли 40 млн пассажиров. Наблюдается уверенный рост на внутренних перевозках – 31 млн пассажиров. Активно растут перевозки по международным воздушным линиям, уточнил глава Росавиации.

30 июля управляющий директор АО «Аэроклуб» Юлия Липатова сообщила «Ведомостям», что объем деловых перелетов представителей российского бизнеса по итогам первого полугодия 2024 г. вырос на 16% в сравнении с тем же периодом 2023 г.

По данным компании, чаще всего представители российского бизнеса в первом полугодии летали в Китай – в 4 раза чаще, чем годом ранее. Также рост по деловым перелетам зафиксирован в Грузию (в 1,9 раза), Казахстан (+16%), Белоруссию (в 1,5 раза) и Узбекистан (+11%). На треть снизилось количество командировок в Сербию, на 39% – в Армению, на 7% – в Индию и на 6% – в Турцию.

24 июня «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию сообщил, что пассажирооборот российских авиакомпаний в мае 2024 г. вырос на 10,6% в годовом выражении и составил 23,2 млрд пассажиро-километров (пкм). Пассажиропоток авиакомпаний увеличился в мае на 7,1% до 9,3 млн человек. Внутри страны было перевезено 7 млн пассажиров, за границу – 2,3 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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