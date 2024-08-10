ФАС попросила ретейлеров Курской области сообщать о повышении цен поставщиками

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила письма в федеральные торговые сети на территории Курской области, в которых попросила ретейлеров информировать антимонопольный орган о планах поставщиков повысить цены на потребительские товары. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФАС.