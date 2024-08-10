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ФАС попросила ретейлеров Курской области сообщать о повышении цен поставщиками

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила письма в федеральные торговые сети на территории Курской области, в которых попросила ретейлеров информировать антимонопольный орган о планах поставщиков повысить цены на потребительские товары. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФАС.

Письма направлены в связи с введением в регионе режима ЧС и для недопущения злоупотреблений на рынках потребительских товаров, пояснили в пресс-службе. 

В частности, ФАС просит торговые сети информировать службу о «предложениях, уведомлениях и иных сообщениях» от поставщиков при возможном повышении цен. Ведомство также призывает компании сообщать об увеличении стоимости логистических и иных услуг, связанных с реализацией продукции. 

8 августа  врио губернатора региона Алексей Смирнов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи сообщил, что дал поручения своим заместителям и ФАС по Курской области провести проверку в регионе из-за случаев необоснованного завышения цен в торговых точках, гостиницах и общепите.

В Курской области на фоне боевых действий и проникновения в регион украинских военных введен режим ЧС. 10 августа в области ввели режим контртеррористической операции (КТО).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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