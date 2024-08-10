ФАС попросила ретейлеров Курской области сообщать о повышении цен поставщиками
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила письма в федеральные торговые сети на территории Курской области, в которых попросила ретейлеров информировать антимонопольный орган о планах поставщиков повысить цены на потребительские товары. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФАС.
Письма направлены в связи с введением в регионе режима ЧС и для недопущения злоупотреблений на рынках потребительских товаров, пояснили в пресс-службе.
В частности, ФАС просит торговые сети информировать службу о «предложениях, уведомлениях и иных сообщениях» от поставщиков при возможном повышении цен. Ведомство также призывает компании сообщать об увеличении стоимости логистических и иных услуг, связанных с реализацией продукции.
8 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи сообщил, что дал поручения своим заместителям и ФАС по Курской области провести проверку в регионе из-за случаев необоснованного завышения цен в торговых точках, гостиницах и общепите.
В Курской области на фоне боевых действий и проникновения в регион украинских военных введен режим ЧС. 10 августа в области ввели режим контртеррористической операции (КТО).