«Коммерсантъ»: экспорт алюминия в Азию позволяет заместить часть поставок РФ в США и ЕС
В первом полугодии 2024 г. Россия увеличила поставки алюминия в Южную Корею до 154 900 т – примерно на 20% год к году. Стоимость поставок выросла до $372 млн – в 1,2 раза. Увеличение экспорта в Азию позволяет заместить поставки в США и Европу, пишет «Коммерсантъ».
Южная Корея по итогам 2023 г. стала вторым зарубежным рынком после Китая по объему выручки для «Русала», сообщает издание со ссылкой на отчет компании. Год к году выручка компании в Южной Корее выросла на 0,6% до $1,19 млрд. Выручка, полученная в Китае, увеличилась в 2,5 раза до $2,8 млрд, а в Европе и США сократилась на 40% – до $3,5 млрд.
По данным китайской таможни, за первые пять месяцев РФ поставила в Китай необработанного алюминия на $1,5 млрд – больше половины общего объема поставок за 2023 г.
Источник «Коммерманта» ждет дальнейшего роста экспорта алюминия из РФ в Китай.
В ноябре прошлого года «Ведомости» писали, что экспорт российского алюминия в КНР в январе – сентябре 2023 г. в физическом выражении вырос втрое в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. и составил 806 250 т. Существенный рост экспорта алюминия в КНР начался еще во втором полугодии 2022 г. В январе РБК писал, что за весь прошлый год Китай увеличил ввоз российского алюминия в 2,1 раза. Рост поставок связан с переориентацией российского экспорта на рынки дружественных стран.