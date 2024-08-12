«Коммерсантъ»: экспорт алюминия в Азию позволяет заместить часть поставок РФ в США и ЕС

В ноябре прошлого года «Ведомости» писали, что экспорт российского алюминия в КНР в январе – сентябре 2023 г. в физическом выражении вырос втрое в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. и составил 806 250 т. Существенный рост экспорта алюминия в КНР начался еще во втором полугодии 2022 г. В январе РБК писал, что за весь прошлый год Китай увеличил ввоз российского алюминия в 2,1 раза. Рост поставок связан с переориентацией российского экспорта на рынки дружественных стран.