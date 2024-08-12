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«Коммерсантъ»: экспорт алюминия в Азию позволяет заместить часть поставок РФ в США и ЕС

Ведомости

В первом полугодии 2024 г. Россия увеличила поставки алюминия в Южную Корею до 154 900 т – примерно на 20% год к году. Стоимость поставок выросла до $372 млн – в 1,2 раза. Увеличение экспорта в Азию позволяет заместить поставки в США и Европу, пишет «Коммерсантъ».

Южная Корея по итогам 2023 г. стала вторым зарубежным рынком после Китая по объему выручки для «Русала», сообщает издание со ссылкой на отчет компании. Год к году выручка компании в Южной Корее выросла на 0,6% до $1,19 млрд. Выручка, полученная в Китае, увеличилась в 2,5 раза до $2,8 млрд, а в Европе и США сократилась на 40% – до $3,5 млрд.

По данным китайской таможни, за первые пять месяцев РФ поставила в Китай необработанного алюминия на $1,5 млрд – больше половины общего объема поставок за 2023 г.

Источник «Коммерманта» ждет дальнейшего роста экспорта алюминия из РФ в Китай.

В ноябре прошлого года «Ведомости» писали, что экспорт российского алюминия в КНР в январе – сентябре 2023 г. в физическом выражении вырос втрое в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. и составил 806 250 т. Существенный рост экспорта алюминия в КНР начался еще во втором полугодии 2022 г. В январе РБК писал, что за весь прошлый год Китай увеличил ввоз российского алюминия в 2,1 раза. Рост поставок связан с переориентацией российского экспорта на рынки дружественных стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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