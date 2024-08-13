Avon Products подала на банкротство в США

Отмечается, что заявление о банкротстве было подано, чтобы защититься от долговых обязательств и судебных исков, связанных с использованием талька в косметической продукции компании. Это не скажется на операционной деятельности Avon, поскольку Avon Products владеет брендом только за пределами США. В Соединенных Штатах Avon принадлежит LG Household & Health Care. Холдинговая компания не продает косметику в США с 2016 г., в 2020 г. американский бизнес выкупила бразильская группа Nature.