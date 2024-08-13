Avon Products подала на банкротство в США
Холдинговая компания Avon Products, которая владеет международными правами на косметический бренд Avon, подала заявление в суд по делам о банкротстве округа Делавэр. Об этом сообщил портал PR Newswire.
Отмечается, что заявление о банкротстве было подано, чтобы защититься от долговых обязательств и судебных исков, связанных с использованием талька в косметической продукции компании. Это не скажется на операционной деятельности Avon, поскольку Avon Products владеет брендом только за пределами США. В Соединенных Штатах Avon принадлежит LG Household & Health Care. Холдинговая компания не продает косметику в США с 2016 г., в 2020 г. американский бизнес выкупила бразильская группа Nature.
В мае Financial Times сообщила, что ряд западных компаний остались в России, несмотря на заявления о планах уйти с российского рынка. Речь идет о Avon Products, французской химической компании Air Liquide и британском производителе бытовой химии, безрецептурных лекарств и средств личной гигиены Reckitt. По данным издания, Avon отказалось от планов продавать свои активы в России.