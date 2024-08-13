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Avon Products подала на банкротство в США

Ведомости

Холдинговая компания Avon Products, которая владеет международными правами на косметический бренд Avon, подала заявление в суд по делам о банкротстве округа Делавэр. Об этом сообщил портал PR Newswire.

Отмечается, что заявление о банкротстве было подано, чтобы защититься от долговых обязательств и судебных исков, связанных с использованием талька в косметической продукции компании. Это не скажется на операционной деятельности Avon, поскольку Avon Products владеет брендом только за пределами США. В Соединенных Штатах Avon принадлежит LG Household & Health Care. Холдинговая компания не продает косметику в США с 2016 г., в 2020 г. американский бизнес выкупила бразильская группа Nature.

В мае Financial Times сообщила, что ряд западных компаний остались в России, несмотря на заявления о планах уйти с российского рынка. Речь идет о Avon Products, французской химической компании Air Liquide и британском производителе бытовой химии, безрецептурных лекарств и средств личной гигиены Reckitt. По данным издания, Avon отказалось от планов продавать свои активы в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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