Moody's и S&P сомневаются в способности Boeing выполнить годовой план

4 апреля стало известно о снижении уровня производства самолетов модели 737 MAX после проверок властей США. С начала года произошло несколько инцидентов с самолетами компании модели Boeing 737 MAX. В начале января лайнер, следовавший в Онтарио, вернулся в Портленд после того, как у воздушного судна вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, в результате семь пассажиров и одна стюардесса получили незначительные травмы. После этого FAA приостановило эксплуатацию 737 MAX.