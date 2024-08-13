Moody's и S&P сомневаются в способности Boeing выполнить годовой план
Аналитики рейтинговых агентств Moody's и S&P сообщили Reuters, что американская авиастроительная компания Beoing скорее всего не достигнет ключевого показателя по производству самолетов 737 MAX в 2024 г. Об этом говорится на сайте агентства.
В Boeing заявляли, что поставили планку в 38 самолетов MAX в месяц к концу 2024 г., тогда как в июле планировалось производить 25 самолетов в месяц. Но Moody's и S&P заявили, что эта цель может быть достигнута не ранее 2025 г. из-за перебоев с рабочей силой на предприятиях авиапроизводителя в районе Сиэтла.
Ведущий аналитик Boeing в Moody's Джонатан Рут предполагает, что к концу текущего года производитель самолетов будет выпускать 32 самолета MAX в месяц и достигнет цели в 38 самолетов во второй половине 2025 г.
«Мы видим риски для достижения этого числа, включая трудовые переговоры и историю компании с недовыполнением поставленных целей. Мы считаем, что увеличение и стабилизация производства MAX необходимы для создания свободного денежного потока, что в конечном итоге и является тем, что нас волнует для поддержания рейтинга», – сказал директор по аэрокосмической отрасли в S&P Global Ratings Бен Цоканос.
4 апреля стало известно о снижении уровня производства самолетов модели 737 MAX после проверок властей США. С начала года произошло несколько инцидентов с самолетами компании модели Boeing 737 MAX. В начале января лайнер, следовавший в Онтарио, вернулся в Портленд после того, как у воздушного судна вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, в результате семь пассажиров и одна стюардесса получили незначительные травмы. После этого FAA приостановило эксплуатацию 737 MAX.