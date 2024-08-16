Чистая прибыль «Совкомфлота» в первом полугодии сократилась на 35%

3 июля акционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды по итогам 2023 г. Выплата составит 11,27 руб. на акцию. Всего на дивиденды компания планировала направить 2,83 млрд руб. 7 июня гендиректор компании Игорь Тонковидов сообщил, что в 2024 г. «Совкомфлот» может выплатить промежуточные дивиденды. Обычно «Совкомфлот» платит дивиденды раз в год, но при хороших промежуточных финансовых результатах не исключена и промежуточная выплата, пояснил глава компании.