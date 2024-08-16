Чистая прибыль «Совкомфлота» в первом полугодии сократилась на 35%
Чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» по МСФО в первом полугодии 2024 г. сократилась на 35% и составила $324 млн, сообщили в пресс-службе компании.
Согласно отчетности, чистая прибыль за первое полугодие составила $324 млн после $496 млн за второе полугодие 2023 г. Таким образом, прибыль сократилась на 35%. Скорректированная чистая прибыль составила 31,5 млрд руб. (снижение на 26%).
Выручка за первое полугодие составила $1,019 млрд ($1,2 млрд во втором полугодии 2023 г., падение на 16%), показатель EBITDA за первое полугодие – $591 млн ($867 млн во втором полугодии 2023 г., падение на 32%). Прибыль от эксплуатации судов составила $628 млн после $912 млн во втором полугодии 2023 г.
3 июля акционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды по итогам 2023 г. Выплата составит 11,27 руб. на акцию. Всего на дивиденды компания планировала направить 2,83 млрд руб. 7 июня гендиректор компании Игорь Тонковидов сообщил, что в 2024 г. «Совкомфлот» может выплатить промежуточные дивиденды. Обычно «Совкомфлот» платит дивиденды раз в год, но при хороших промежуточных финансовых результатах не исключена и промежуточная выплата, пояснил глава компании.
В I квартале «Совкомфлот» заработал $216,019 млн чистой прибыли, что на 10,4% больше по сравнению с IV кварталом 2023 г. Выручка в отчетный период составила $545,8 млн, что 2,3% меньше в квартальном выражении. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента составила $459 млн (4,3% кв/кв). Показатель EBITDA за I квартал составил $334 млн (0,5% кв/кв).