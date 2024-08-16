Handelszeitung: суд в Швейцарии заблокировал переводы Хана зятю на $23 млн
Федеральный административный суд Швейцарии заблокировал перевод 20 млн франков (около $23 млн) российского миллиардера Германа Хана своему зятю, пишет издание Handelszeitung со ссылкой на решение суда.
Хан, находящийся под западными санкциями после начала спецоперации на Украине, совершил перевод своим жене, дочери и ее мужу в швейцарский банк, который и заблокировал операцию. Суд отклонил апелляцию Хана, в которой он оспорил решение кредитной организации. Название банка не раскрывается.
Российский предприниматель Хан является сооснователем «Альфа-групп» и бывшим акционером Альфа-банка. В российском рейтинге Forbes Хан занимает 20-е место с состоянием $8,5 млрд. По оценкам Bloomberg Billionaires Index, где он находится на 279-м месте в мировом рейтинге, его состояние оценивается в $9,14 млрд.
В марте 2024 г. «Ведомости» писали, что основатели «Альфа-групп» Петр Авен и Михаил Фридман и еще два бизнесмена, находящиеся под санкциями ЕС, – Хан и Алексей Кузьмичев, продали свои доли в «А1», инвестиционном подразделении «Альфа-групп», его гендиректору Александру Файну за 100 000 руб.
Об этом свидетельствовали показания совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. Беглый банкир утверждал, что сделка состоялась еще весной 2022 г., через неделю после объявления санкций против бизнесменов.