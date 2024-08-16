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Handelszeitung: суд в Швейцарии заблокировал переводы Хана зятю на $23 млн

Ведомости

Федеральный административный суд Швейцарии заблокировал перевод 20 млн франков (около $23 млн) российского миллиардера Германа Хана своему зятю, пишет издание Handelszeitung со ссылкой на решение суда.

Хан, находящийся под западными санкциями после начала спецоперации на Украине, совершил перевод своим жене, дочери и ее мужу в швейцарский банк, который и заблокировал операцию. Суд отклонил апелляцию Хана, в которой он оспорил решение кредитной организации. Название банка не раскрывается.

Российский предприниматель Хан является сооснователем «Альфа-групп» и бывшим акционером Альфа-банка. В российском рейтинге Forbes Хан занимает 20-е место с состоянием $8,5 млрд. По оценкам Bloomberg Billionaires Index, где он находится на 279-м месте в мировом рейтинге, его состояние оценивается в $9,14 млрд.

В марте 2024 г. «Ведомости» писали, что основатели «Альфа-групп» Петр Авен и Михаил Фридман и еще два бизнесмена, находящиеся под санкциями ЕС, – Хан и Алексей Кузьмичев, продали свои доли в «А1», инвестиционном подразделении «Альфа-групп», его гендиректору Александру Файну за 100 000 руб.

Об этом свидетельствовали показания совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. Беглый банкир утверждал, что сделка состоялась еще весной 2022 г., через неделю после объявления санкций против бизнесменов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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