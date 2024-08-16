Handelszeitung: суд в Швейцарии заблокировал переводы Хана зятю на $23 млн

Хан, находящийся под западными санкциями после начала спецоперации на Украине, совершил перевод своим жене, дочери и ее мужу в швейцарский банк, который и заблокировал операцию. Суд отклонил апелляцию Хана, в которой он оспорил решение кредитной организации. Название банка не раскрывается.