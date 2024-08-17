Власти Сербии рассчитывают на выгодные условия по новым поставкам газа из России

В марте директор сербской государственной компании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что Россия в прошлом году поставила Сербии 2,68 млрд куб. м газа, а в текущем году показатель должен превысить 3 млрд куб. м. Компания договорилась с «Газпромом» об увеличении объемов поставок зимой с 6 млн до 11 млн куб. м в сутки. Согласно договору, такие условия будут действовать до июня 2025 г. Республика согласилась платить $300 за тысячу кубометров.