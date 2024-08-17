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Власти Сербии рассчитывают на выгодные условия по новым поставкам газа из России

Ведомости

Соглашение по поставкам Сербии российского газа, как ожидается, будет продлено, а республика получит по нему наиболее выгодные условия, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.

Открывающиеся в Сербии предприятия могут быть уверены, что благодаря соглашениям с Москвой у республики будут энергоресурсы, отметил Вулин. Он напомнил, что соглашение о снабжении газом по льготным ценам истекает в мае 2025 г., и стороны решили начать переговоры о продлении договоренностей в сентябре. 

«Я ожидаю, что соглашение будет продлено и мы получим наилучшие и наиболее выгодные условия», – приводит слова Вулина его пресс-служба (цитата по ТАСС).

Экономика Сербии без российских энергоресурсов обречена на серьезные проблемы, подчеркнул вице-премьер.

В марте директор сербской государственной компании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что Россия в прошлом году поставила Сербии 2,68 млрд куб. м газа, а в текущем году показатель должен превысить 3 млрд куб. м. Компания договорилась с «Газпромом» об увеличении объемов поставок зимой с 6 млн до 11 млн куб. м в сутки. Согласно договору, такие условия будут действовать до июня 2025 г. Республика согласилась платить $300 за тысячу кубометров.

Предыдущий договор «Србиягаза» с «Газпромом» на поставки 6 млн куб. м газа в сутки по $270 за 1000 куб. м истек 31 мая 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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