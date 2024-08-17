Власти Сербии рассчитывают на выгодные условия по новым поставкам газа из России
Соглашение по поставкам Сербии российского газа, как ожидается, будет продлено, а республика получит по нему наиболее выгодные условия, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.
Открывающиеся в Сербии предприятия могут быть уверены, что благодаря соглашениям с Москвой у республики будут энергоресурсы, отметил Вулин. Он напомнил, что соглашение о снабжении газом по льготным ценам истекает в мае 2025 г., и стороны решили начать переговоры о продлении договоренностей в сентябре.
«Я ожидаю, что соглашение будет продлено и мы получим наилучшие и наиболее выгодные условия», – приводит слова Вулина его пресс-служба (цитата по ТАСС).
Экономика Сербии без российских энергоресурсов обречена на серьезные проблемы, подчеркнул вице-премьер.
В марте директор сербской государственной компании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что Россия в прошлом году поставила Сербии 2,68 млрд куб. м газа, а в текущем году показатель должен превысить 3 млрд куб. м. Компания договорилась с «Газпромом» об увеличении объемов поставок зимой с 6 млн до 11 млн куб. м в сутки. Согласно договору, такие условия будут действовать до июня 2025 г. Республика согласилась платить $300 за тысячу кубометров.
Предыдущий договор «Србиягаза» с «Газпромом» на поставки 6 млн куб. м газа в сутки по $270 за 1000 куб. м истек 31 мая 2022 г.