«Росатом» приобрел 50% ООО «ФЭР»
По словам президента «ТВЭЛ» Натальи Никипеловой, сделка поспособствует укреплению позиций компании на рынке продукции для очистки выхлопных газов. Она подчеркнула готовность «Росатома» поддержать российских автопроизводителей в обеспечении стабильной цепочки поставок в пределах своих компетенций. Речь идет как об автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, так и о сфере электромобилей.
Производственная площадка ООО «ФЭР» находится в Тольятти. Компания является одним из лидеров российского автопрома в своем сегменте, говорится в сообщении.
ООО «Русатом химия» является дочерним предприятием АО «ТВЭЛ». Оно консолидирует ряд активов топливного дивизиона «Росатома» по бизнес-направлению «Специальная химия».