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«Росатом» приобрел 50% ООО «ФЭР»

Ведомости

«Русатом химия» («дочка» топливной компании «Росатома» «ТВЭЛ») купила 50% в капитале российского производителя нейтрализаторов для очистки выхлопных газов и комплектных выхлопных систем ООО «Формат экологичные решения» («ФЭР»). Об этом сообщает пресс-служба «Росатома».

По словам президента «ТВЭЛ» Натальи Никипеловой, сделка поспособствует укреплению позиций компании на рынке продукции для очистки выхлопных газов. Она подчеркнула готовность «Росатома» поддержать российских автопроизводителей в обеспечении стабильной цепочки поставок в пределах своих компетенций. Речь идет как об автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, так и о сфере электромобилей.

Производственная площадка ООО «ФЭР» находится в Тольятти. Компания является одним из лидеров российского автопрома в своем сегменте, говорится в сообщении.

ООО «Русатом химия» является дочерним предприятием АО «ТВЭЛ». Оно консолидирует ряд активов топливного дивизиона «Росатома» по бизнес-направлению «Специальная химия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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