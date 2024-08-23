«Росатом» приобрел 50% ООО «ФЭР»

По словам президента «ТВЭЛ» Натальи Никипеловой, сделка поспособствует укреплению позиций компании на рынке продукции для очистки выхлопных газов. Она подчеркнула готовность «Росатома» поддержать российских автопроизводителей в обеспечении стабильной цепочки поставок в пределах своих компетенций. Речь идет как об автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, так и о сфере электромобилей.