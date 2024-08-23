Forbes: ситуация с движением грузов по сети РЖД ухудшается

Как отмечает издание, в РЖД связывают падение объемов грузоперевозок с профицитом парка в 220 000 лишних вагонов. По информации Forbes, в июле 2024 г. количество брошенных поездов составляло свыше 100 000 единиц, или около 9% парка. Заказчикам отказывают в погрузке, а по некоторым направлениями подачу вагонов ждут месяцами на фоне достаточности вагонного парка на сети.