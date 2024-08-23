Forbes: ситуация с движением грузов по сети РЖД ухудшается
В июле 2024 г. общий объем погрузок снизился до 97,4 млн т, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период 2023 г., снижение по разным видам грузов фиксируется не первый месяц, сообщает Forbes.
Как отмечает издание, в РЖД связывают падение объемов грузоперевозок с профицитом парка в 220 000 лишних вагонов. По информации Forbes, в июле 2024 г. количество брошенных поездов составляло свыше 100 000 единиц, или около 9% парка. Заказчикам отказывают в погрузке, а по некоторым направлениями подачу вагонов ждут месяцами на фоне достаточности вагонного парка на сети.
Как рассказали изданию профильные источники, вопрос избытка парка можно решить. Так, РЖД должна закупить больше специального оборудования для погрузки и отгрузки вагонов. По имеющимся прогнозам, поделились в пресс-службе РЖД с изданием, к 2030 г. профицит парка составит уже около 310 000 вагонов.
«Для урегулирования этой ситуации совместно с Союзом операторов железнодорожного транспорта разработана методика расчета потребного парка подвижного состава, которая проходит согласование с причастными федеральными органами исполнительной власти. Также рассматривается ряд изменений в нормативные акты в части организации работы с порожними грузовыми вагонами», – рассказали в РЖД изданию.