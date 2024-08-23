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Forbes: ситуация с движением грузов по сети РЖД ухудшается

Ведомости

В июле 2024 г. общий объем погрузок снизился до 97,4 млн т, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период 2023 г., снижение по разным видам грузов фиксируется не первый месяц, сообщает Forbes.

Как отмечает издание, в РЖД связывают падение объемов грузоперевозок с профицитом парка в 220 000 лишних вагонов. По информации Forbes, в июле 2024 г. количество брошенных поездов составляло свыше 100 000 единиц, или около 9% парка. Заказчикам отказывают в погрузке, а по некоторым направлениями подачу вагонов ждут месяцами на фоне достаточности вагонного парка на сети.

Как рассказали изданию профильные источники, вопрос избытка парка можно решить. Так, РЖД должна закупить больше специального оборудования для погрузки и отгрузки вагонов. По имеющимся прогнозам, поделились в пресс-службе РЖД с изданием, к 2030 г. профицит парка составит уже около 310 000 вагонов.

«Для урегулирования этой ситуации совместно с Союзом операторов железнодорожного транспорта разработана методика расчета потребного парка подвижного состава, которая проходит согласование с причастными федеральными органами исполнительной власти. Также рассматривается ряд изменений в нормативные акты в части организации работы с порожними грузовыми вагонами», – рассказали в РЖД изданию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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