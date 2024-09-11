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Samsung Electronics планирует сократить до 30% персонала за границей

Ведомости

Южнокорейская Samsung Electronics сократит до 30% своего персонала в некоторых подразделениях за границей, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Уточняется, что дочерние компании Samsung по всему миру получили указание сократить персонал по продажам и маркетингу примерно на 15%, а административный персонал – до 30% до конца 2024 г. По словам одного из собеседников агентства, увольнения пройдут в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Африке. О том, сколько конкретно сотрудников попадет под сокращение, не сообщается.

В своем заявлении Samsung сообщила, что кадровые изменения, проводимые на некоторых зарубежных предприятиях, носят плановый характер и направлены на повышение эффективности. В компании отметили, что мера не затрагивает производственный персонал.

В последнем отчете Samsung об устойчивом развитии, по состоянию на конец 2023 г. в компании насчитывалось в общей сложности 267 800 сотрудников. Более половины из них (147 000) работают за рубежом. Большинство этих рабочих мест приходились на производство и разработку, штат отдела продаж и маркетинга составлял около 25 100 человек, в то время как 27 800 человек работали в других областях.

По данным Reuters, сокращение рабочих мест связано с растущим давлением Samsung на ключевые подразделения. После серьезного спада в отрасли, который стал причиной снижения прибыли компании до 15-летнего минимума в 2023 г., основной бизнес Samsung по производству микросхем восстанавливается медленнее, чем у конкурентов. Отмечается, что на рынке смартфонов премиум-класса Samsung сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Apple и Huawei. Кроме того, в Индии нарушилось производство в связи с забастовками сотрудников из-за заработной платы.

В августе Reuters со ссылкой на источники сообщало, что китайские технологические гиганты, в том числе Huawei и Baidu, наращивают запасы полупроводников с высокой пропускной способностью (HBM) от Samsung Electronics в ожидании новых американских ограничений на экспорт чипов в Китай. Компании увеличили закупки полупроводников с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) с начала 2024 г., благодаря чему на Китай будет приходиться около 30% выручки Samsung. Это показывает, как Китай готовится поддерживать технологические амбиции на фоне растущей торговой напряженности с США и другими западными странами, отмечало агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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