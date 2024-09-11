Samsung Electronics планирует сократить до 30% персонала за границей

В августе Reuters со ссылкой на источники сообщало, что китайские технологические гиганты, в том числе Huawei и Baidu, наращивают запасы полупроводников с высокой пропускной способностью (HBM) от Samsung Electronics в ожидании новых американских ограничений на экспорт чипов в Китай. Компании увеличили закупки полупроводников с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) с начала 2024 г., благодаря чему на Китай будет приходиться около 30% выручки Samsung. Это показывает, как Китай готовится поддерживать технологические амбиции на фоне растущей торговой напряженности с США и другими западными странами, отмечало агентство.