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Глава Минприроды: крупные и легкооткрываемые месторождения почти исчерпаны

Ведомости

Крупные и легкооткрываемые месторождения в России почти исчерпаны, геологи вынуждены продвигаться все дальше в арктическую зону и труднодоступные регионы Дальнего Востока и Сибири. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Потенциал там есть – только 35% дальневосточных и 45% сибирских территорий геологически изучено», – отметил глава Минприроды.

По словам Козлова, дефицит геологического поиска может привести к снижению добычи основных видов сырья. Министр отметил, что на сегодняшний день практически все рентабельные запасы уже находятся под лицензиями, и напомнил, что это обязывает всех участников неукоснительно выполнять лицензионные обязательства со стороны недропользователей. 

Козлов также подчеркнул, что с учетом задачи по сырьевому суверенитету российские власти «просто обязаны» минимизировать импорт. На сегодняшний день в стране 17 импортируемых дефицитных видов сырья.

«По 10 видам у нас запасов достаточно, надо заниматься развитием технологий переработки и созданием энергетической и транспортной инфраструктуры к месторождениям. По семи видам разведанных запасов у нас примерно сроки 5-15 лет, и нам нужно наращивать геологоразведку по ним. Это уран, хром, марганец, титан, плавиковый шпат, вольфрам и алюминий», – отметил Козлов.

В ходе совещания Путин также попросил правительство подумать об экспортных ограничениях урана, титана и никеля и некоторых других товаров.

5 сентября на пленарной сессии ВЭФ-2024 Путин отметил, что спрос на полезные ископаемые растет: не только на экспорт, но и на внутреннем рынке. По словам главы государства, Дальний Восток имеет потенциал кратного роста геологической изученности. Президент подчеркнул, что «каждый рубль госсредств в геологоразведку привлечет десять рублей частных инвестиций».

В конце июля правительство России утвердило обновленную Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 г. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, документ подразумевает базовый и целевой сценарии развития отечественного минерально-сырьевого комплекса. Базовый сценарий предполагает сохранение уровня запасов и добычи полезных ископаемых, а целевой – опережающее наращивание минерально-сырьевой базы для обеспечения растущего спроса на полезные ископаемые. По словам Мишустина, в этих целях планируется открыть новые крупные месторождения, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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