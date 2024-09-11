Глава Минприроды: крупные и легкооткрываемые месторождения почти исчерпаны

В конце июля правительство России утвердило обновленную Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 г. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, документ подразумевает базовый и целевой сценарии развития отечественного минерально-сырьевого комплекса. Базовый сценарий предполагает сохранение уровня запасов и добычи полезных ископаемых, а целевой – опережающее наращивание минерально-сырьевой базы для обеспечения растущего спроса на полезные ископаемые. По словам Мишустина, в этих целях планируется открыть новые крупные месторождения, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке.