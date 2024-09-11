Глава Минприроды: крупные и легкооткрываемые месторождения почти исчерпаны
Крупные и легкооткрываемые месторождения в России почти исчерпаны, геологи вынуждены продвигаться все дальше в арктическую зону и труднодоступные регионы Дальнего Востока и Сибири. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Потенциал там есть – только 35% дальневосточных и 45% сибирских территорий геологически изучено», – отметил глава Минприроды.
По словам Козлова, дефицит геологического поиска может привести к снижению добычи основных видов сырья. Министр отметил, что на сегодняшний день практически все рентабельные запасы уже находятся под лицензиями, и напомнил, что это обязывает всех участников неукоснительно выполнять лицензионные обязательства со стороны недропользователей.
Козлов также подчеркнул, что с учетом задачи по сырьевому суверенитету российские власти «просто обязаны» минимизировать импорт. На сегодняшний день в стране 17 импортируемых дефицитных видов сырья.
«По 10 видам у нас запасов достаточно, надо заниматься развитием технологий переработки и созданием энергетической и транспортной инфраструктуры к месторождениям. По семи видам разведанных запасов у нас примерно сроки 5-15 лет, и нам нужно наращивать геологоразведку по ним. Это уран, хром, марганец, титан, плавиковый шпат, вольфрам и алюминий», – отметил Козлов.
В ходе совещания Путин также попросил правительство подумать об экспортных ограничениях урана, титана и никеля и некоторых других товаров.
5 сентября на пленарной сессии ВЭФ-2024 Путин отметил, что спрос на полезные ископаемые растет: не только на экспорт, но и на внутреннем рынке. По словам главы государства, Дальний Восток имеет потенциал кратного роста геологической изученности. Президент подчеркнул, что «каждый рубль госсредств в геологоразведку привлечет десять рублей частных инвестиций».
В конце июля правительство России утвердило обновленную Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 г. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, документ подразумевает базовый и целевой сценарии развития отечественного минерально-сырьевого комплекса. Базовый сценарий предполагает сохранение уровня запасов и добычи полезных ископаемых, а целевой – опережающее наращивание минерально-сырьевой базы для обеспечения растущего спроса на полезные ископаемые. По словам Мишустина, в этих целях планируется открыть новые крупные месторождения, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке.