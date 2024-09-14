Суд Бразилии решил разморозить счета Starlink и X для выплаты штрафа в $3,3 млн

30 августа де Мораес постановил заблокировать доступ к платформе. Претензии были основаны в том числе на обвинениях в распространении фейков. Он также решил ввести систему штрафов за обход блокировки с помощью VPN, пользователям грозил штраф в размере до около $9000 в день. В начале сентября Starlink согласился на блокировку доступа к соцсети X в Бразилии.