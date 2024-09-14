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Суд Бразилии решил разморозить счета Starlink и X для выплаты штрафа в $3,3 млн

Ведомости

Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес принял решение арестовать $3,3 млн со счетов платформы X Илона Маска и его компании Starlink. Такое решение было принято с целью выплаты штрафов X в Бразилии на эквивалентную сумму, сейчас счета обеих компаний разморожены, передает агентство Associated Press (AP).

Как следует из заявления бразильского суда, де Мораес постановил перевести более 7,2 млн бразильских реалов ($1,3 млн) со счета X и почти 11 млн бразильских реалов ($2 млн) со счета Starlink. Решение об аресте средств было принято 11 сентября, пишет AP.

«После выплаты всей причитающейся суммы судья посчитал, что нет необходимости держать банковские счета замороженными, и приказал немедленно разморозить банковские счета/финансовые активы», – заявил Верховный суд Бразилии.

29 августа Верховный суд Бразилии распорядился заблокировать счета Starlink Holding. До этого суд дал Маску 24 часа на назначение нового законного представителя принадлежащей ему соцсети X в Бразилии, пригрозив приостановить ее деятельность в стране. Суд вызвал менеджеров Starlink в Бразилии для показаний по поводу финансовых претензий к соцсети.

30 августа де Мораес постановил заблокировать доступ к платформе. Претензии были основаны в том числе на обвинениях в распространении фейков. Он также решил ввести систему штрафов за обход блокировки с помощью VPN, пользователям грозил штраф в размере до около $9000 в день. В начале сентября Starlink согласился на блокировку доступа к соцсети X в Бразилии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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