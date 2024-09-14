Суд Бразилии решил разморозить счета Starlink и X для выплаты штрафа в $3,3 млн
Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес принял решение арестовать $3,3 млн со счетов платформы X Илона Маска и его компании Starlink. Такое решение было принято с целью выплаты штрафов X в Бразилии на эквивалентную сумму, сейчас счета обеих компаний разморожены, передает агентство Associated Press (AP).
Как следует из заявления бразильского суда, де Мораес постановил перевести более 7,2 млн бразильских реалов ($1,3 млн) со счета X и почти 11 млн бразильских реалов ($2 млн) со счета Starlink. Решение об аресте средств было принято 11 сентября, пишет AP.
«После выплаты всей причитающейся суммы судья посчитал, что нет необходимости держать банковские счета замороженными, и приказал немедленно разморозить банковские счета/финансовые активы», – заявил Верховный суд Бразилии.
29 августа Верховный суд Бразилии распорядился заблокировать счета Starlink Holding. До этого суд дал Маску 24 часа на назначение нового законного представителя принадлежащей ему соцсети X в Бразилии, пригрозив приостановить ее деятельность в стране. Суд вызвал менеджеров Starlink в Бразилии для показаний по поводу финансовых претензий к соцсети.
30 августа де Мораес постановил заблокировать доступ к платформе. Претензии были основаны в том числе на обвинениях в распространении фейков. Он также решил ввести систему штрафов за обход блокировки с помощью VPN, пользователям грозил штраф в размере до около $9000 в день. В начале сентября Starlink согласился на блокировку доступа к соцсети X в Бразилии.