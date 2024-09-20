«Яндекс» может приобрести «Бери заряд»
«Яндекс» ведет переговоры о покупке сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, и источник на IT-рынке.
Один из собеседников отметил, что до этого о приобретении пыталась договориться МТС, но переговоры прошли неудачно. В апреле 2024 г. оператор запустил собственный сервис аренды зарядных устройств «МТС Юрент». В итоге крупный франчайзи «Бери заряд» в Новосибирске, Новокузнецке, Самаре и Тольятти ООО «Синерджи» перешел к ООО «Городские зарядки» («МТС Юрент»), писали «Ведомости».
«Бери заряд» может оцениваться от 1,7 млрд руб. до 3,3 млрд руб., отметил основатель Первого института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак. Источник газеты отметил, что на переговорах с МТС сервис оценивал себя в 3,2 млрд руб. Собеседник допустил, что в случае с «Яндексом» рассматривается «меньшая сумма».
В мае основатель и генеральный директор «Бери заряд» Кирилл Кулаков сообщил «Ведомостям» о планах провести IPO на Московской бирже в 2025–2026 гг. В том же месяце компания провела pre-IPO на инвестиционной платформе Rounds, по итогам которого привлекла 750 млрд руб. инвестиций. В случае продажи инвесторам «Бери заряд» предложат зафиксировать доходность своей сделки через продажу «Яндексу» или же дождаться публичного размещения компании на бирже, рассказал «Коммерсанту» гендиректор Rounds Антон Утехин.