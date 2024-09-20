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«Яндекс» может приобрести «Бери заряд»

Ведомости

«Яндекс» ведет переговоры о покупке сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, и источник на IT-рынке.

Один из собеседников отметил, что до этого о приобретении пыталась договориться МТС, но переговоры прошли неудачно. В апреле 2024 г. оператор запустил собственный сервис аренды зарядных устройств «МТС Юрент». В итоге крупный франчайзи «Бери заряд» в Новосибирске, Новокузнецке, Самаре и Тольятти ООО «Синерджи» перешел к ООО «Городские зарядки» («МТС Юрент»), писали «Ведомости».

«Бери заряд» может оцениваться от 1,7 млрд руб. до 3,3 млрд руб., отметил основатель Первого института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак. Источник газеты отметил, что на переговорах с МТС сервис оценивал себя в 3,2 млрд руб. Собеседник допустил, что в случае с «Яндексом» рассматривается «меньшая сумма».

В мае основатель и генеральный директор «Бери заряд» Кирилл Кулаков сообщил «Ведомостям» о планах провести IPO на Московской бирже в 2025–2026 гг. В том же месяце компания провела pre-IPO на инвестиционной платформе Rounds, по итогам которого привлекла 750 млрд руб. инвестиций. В случае продажи инвесторам «Бери заряд» предложат зафиксировать доходность своей сделки через продажу «Яндексу» или же дождаться публичного размещения компании на бирже, рассказал «Коммерсанту» гендиректор Rounds Антон Утехин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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