«Яндекс» может приобрести «Бери заряд»

В мае основатель и генеральный директор «Бери заряд» Кирилл Кулаков сообщил «Ведомостям» о планах провести IPO на Московской бирже в 2025–2026 гг. В том же месяце компания провела pre-IPO на инвестиционной платформе Rounds, по итогам которого привлекла 750 млрд руб. инвестиций. В случае продажи инвесторам «Бери заряд» предложат зафиксировать доходность своей сделки через продажу «Яндексу» или же дождаться публичного размещения компании на бирже, рассказал «Коммерсанту» гендиректор Rounds Антон Утехин.