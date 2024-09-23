В РЖД анонсировали появление беспилотных поездов дальнего следования

По его словам, первый поезд в автоматическом режиме уже в этом году поехал на МЦК. Единственное, что делает машинист, – открывает и закрывает двери. Искусственному интеллекту, пояснил Белозеров, еще предстоит научиться анализировать эти действия с помощью камер.