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В РЖД анонсировали появление беспилотных поездов дальнего следования

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Беспилотные поезда дальнего следования могут появиться на российских железных дорогах в 2030 г. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на пленарной сессии «От цифровых решений лидеров к лидерству отрасли» в рамках Международного форума «Цифровая транспортация – 2024».

По словам Белозерова, через 8-10 лет можно будет сделать полностью беспилотный поезд, но человек все равно останется, поскольку «для обеспечения безопасности нужно сделать еще определенные действия по роботизации».

По его словам, первый поезд в автоматическом режиме уже в этом году поехал на МЦК. Единственное, что делает машинист, – открывает и закрывает двери. Искусственному интеллекту, пояснил Белозеров, еще предстоит научиться анализировать эти действия с помощью камер.

II Международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация – 2024» проходит в московском кластере «Ломоносов» 23-24 сентября. Форум организован ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» при поддержке Министерства транспорта РФ. Участникам форума представят последние достижения в области беспилотных автомобилей, искусственного интеллекта, космической связи и цифровых сервисов для пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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