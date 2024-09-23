В РЖД анонсировали появление беспилотных поездов дальнего следования
По словам Белозерова, через 8-10 лет можно будет сделать полностью беспилотный поезд, но человек все равно останется, поскольку «для обеспечения безопасности нужно сделать еще определенные действия по роботизации».
По его словам, первый поезд в автоматическом режиме уже в этом году поехал на МЦК. Единственное, что делает машинист, – открывает и закрывает двери. Искусственному интеллекту, пояснил Белозеров, еще предстоит научиться анализировать эти действия с помощью камер.
II Международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация – 2024» проходит в московском кластере «Ломоносов» 23-24 сентября. Форум организован ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» при поддержке Министерства транспорта РФ. Участникам форума представят последние достижения в области беспилотных автомобилей, искусственного интеллекта, космической связи и цифровых сервисов для пассажиров.