В Думу внесен проект о льготе по налогу на прибыль для радиоэлектроники
Правительство РФ представило на рассмотрение Госдумы законопроект о корректировке льготной ставки по налогу на прибыль для организаций радиоэлектронной промышленности. Документ опубликован в думской электронной базе.
Законопроектом предусмотрено установление на период 2025–2027 гг. действия пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль для российских организаций радиоэлектронной промышленности. Федеральную часть налога на следующие три года предлагается увеличить с 3 до 8%, а региональную оставить нулевой.
Документ также расширил состав доходов, учитываемых в целях применения пониженной налоговой ставки. В частности, могут учитываться доходы от реализации оборудования для производства электронной компонентной базы (электронных модулей), электронной (радиоэлектронной) продукции в соответствии с перечнем такого оборудования, утверждаемым правительством РФ.
В финансово-экономическом обосновании к законопроекту говорится, что из-за продления и расширения условий применения пониженной налоговой ставки сокращение доходов бюджета может превысить 30 млрд руб. в год за период 2025-2027 гг.
Налог на прибыль по сниженной ставке в 3% для радиоэлектронных компаний действует до конца 2024 г. При завершении льготы организациям уже со следующего 2025 г. пришлось бы платить налог по ставке 25%.
В августе представитель Минпромторга говорил «Ведомостям», что министерство ведет работу с Минфином по вопросу продления льготы по налогу на прибыль для компаний радиоэлектронной промышленности. По его словам, решение на тот момент было принято на самом высоком уровне.