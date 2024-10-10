«Яндекс Драйв» разрешил выкупать арендованные машины
Отмечается, что эта возможность является альтернативой автокредиту. Первоначальный взнос не требуется, оплата будет списываться каждый месяц равными долями. У каждого автомобиля фиксированный срок кредита – от одного года до четырех лет с момента аренды. В этот период сервис будет самостоятельно платить за обслуживание, страховку и ремонт машины. После полного погашения стоимости автомобиля в этот срок она перейдет во владение пользователя.
Сейчас для выкупа доступно 650 автомобилей в Москве и Петербурге, в том числе модели Haval Jolion, Geely Coolray и бизнес-класс Honqhi H5. Эти машины не имеют оклейки каршеринга, максимальный пробег составляет 30 000 км.
По предварительным данным экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG, в сентябре банки выдали 173 800 автокредитов на 247,9 млрд руб., что больше, чем в августе, на 14% и 12% соответственно. Это рекордные показатели сегмента за все время наблюдения с 2013 г.
Аналитик «Эйлер аналитические технологии» Владимир Беспалов говорил «Ведомостям», что повышенный спрос на автотехнику в августе – сентябре этого года связан с ожиданиями роста цен на рынке в свете индексации утильсбора с 1 октября. Он допускал, что в следующие месяцы «мы увидим более низкие продажи – на уровне ста с небольшим тысяч легковых автомобилей в месяц – и небольшое оживление спроса к декабрю в свете возможных распродаж к концу года».