«Яндекс Драйв» разрешил выкупать арендованные машины

Отмечается, что эта возможность является альтернативой автокредиту. Первоначальный взнос не требуется, оплата будет списываться каждый месяц равными долями. У каждого автомобиля фиксированный срок кредита – от одного года до четырех лет с момента аренды. В этот период сервис будет самостоятельно платить за обслуживание, страховку и ремонт машины. После полного погашения стоимости автомобиля в этот срок она перейдет во владение пользователя.