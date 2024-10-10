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«Яндекс Драйв» разрешил выкупать арендованные машины

Ведомости

Автомобили, взятые в долгосрочную аренду в «Яндекс Драйве», можно будет выкупить. Об этом сообщил ТАСС представитель сервиса.

Отмечается, что эта возможность является альтернативой автокредиту. Первоначальный взнос не требуется, оплата будет списываться каждый месяц равными долями. У каждого автомобиля фиксированный срок кредита – от одного года до четырех лет с момента аренды. В этот период сервис будет самостоятельно платить за обслуживание, страховку и ремонт машины. После полного погашения стоимости автомобиля в этот срок она перейдет во владение пользователя.

Сейчас для выкупа доступно 650 автомобилей в Москве и Петербурге, в том числе модели Haval Jolion, Geely Coolray и бизнес-класс Honqhi H5. Эти машины не имеют оклейки каршеринга, максимальный пробег составляет 30 000 км.

По предварительным данным экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG, в сентябре банки выдали 173 800 автокредитов на 247,9 млрд руб., что больше, чем в августе, на 14% и 12% соответственно. Это рекордные показатели сегмента за все время наблюдения с 2013 г.

Аналитик «Эйлер аналитические технологии» Владимир Беспалов говорил «Ведомостям», что повышенный спрос на автотехнику в августе – сентябре этого года связан с ожиданиями роста цен на рынке в свете индексации утильсбора с 1 октября. Он допускал, что в следующие месяцы «мы увидим более низкие продажи – на уровне ста с небольшим тысяч легковых автомобилей в месяц – и небольшое оживление спроса к декабрю в свете возможных распродаж к концу года».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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