Лихачев: выручка «Росатома» по итогам года может составить 3 трлн рублей

«Ведомости» в сентябре 2023 г. на основе данных госкорпорации подсчитали, что чистая прибыль «Росатома» по МСФО снизилась за 2022 г. на 14%. Показатель составил более 166 млрд руб. При этом выручка корпорации за 2022 г. выросла на 20,8% до 1,77 трлн руб.