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Лихачев: выручка «Росатома» по итогам года может составить 3 трлн рублей

Ведомости

Выручка госкорпорации «Росатом» может составить не менее 3 трлн руб. по итогам года, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Среднегодовой рост выручки – 24%. Мы пересечем – целимся в это – 3 трлн руб. в этом году. Из них около 1,2 трлн руб. – это выручка по новой продукции», – сказал он. Среднегодовой прирост зарубежной выручки составляет 23%, добавил Лихачев.

Объем инвестиций «Росатома» в 2024 г. составит рекордные 1,5 трлн руб., отметил глава «Росатома».

«Росатом» растет и по численности сотрудников: по словам Лихачева, в этом году общее количество работников превысит 400 000 человек. Средний рост заработной платы за последние пять лет составил 11%.

По итогам 2023 г. выручка «Росатома» без учета гособоронзаказа составила более 2,64 трлн руб., говорил Лихачев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в апреле.

«Ведомости» в сентябре 2023 г. на основе данных госкорпорации подсчитали, что чистая прибыль «Росатома» по МСФО снизилась за 2022 г. на 14%. Показатель составил более 166 млрд руб. При этом выручка корпорации за 2022 г. выросла на 20,8% до 1,77 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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