Лихачев: выручка «Росатома» по итогам года может составить 3 трлн рублей
«Среднегодовой рост выручки – 24%. Мы пересечем – целимся в это – 3 трлн руб. в этом году. Из них около 1,2 трлн руб. – это выручка по новой продукции», – сказал он. Среднегодовой прирост зарубежной выручки составляет 23%, добавил Лихачев.
Объем инвестиций «Росатома» в 2024 г. составит рекордные 1,5 трлн руб., отметил глава «Росатома».
«Росатом» растет и по численности сотрудников: по словам Лихачева, в этом году общее количество работников превысит 400 000 человек. Средний рост заработной платы за последние пять лет составил 11%.
По итогам 2023 г. выручка «Росатома» без учета гособоронзаказа составила более 2,64 трлн руб., говорил Лихачев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в апреле.
«Ведомости» в сентябре 2023 г. на основе данных госкорпорации подсчитали, что чистая прибыль «Росатома» по МСФО снизилась за 2022 г. на 14%. Показатель составил более 166 млрд руб. При этом выручка корпорации за 2022 г. выросла на 20,8% до 1,77 трлн руб.