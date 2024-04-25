Лихачев: выручка «Росатома» без гособоронзаказа превысила 2,64 трлн рублей

В сентябре прошлого года «Ведомости» провели расчеты на основе отчетности госкорпорации, опубликованной на ее сайте, и выяснили, что чистая прибыль «Росатома» по МСФО снизилась за 2022 г. на 14%. Показатель составил более 166 млрд руб. При этом выручка корпорации за 2022 г. выросла на 20,8% до 1,77 трлн руб., указано в отчете. Этот уровень был достигнут преимущественно за счет продажи электроэнергии, тепловой энергии и мощности, а также транспортных услуг, интеграции новых бизнесов, пояснялось в документе. Из отчета также следовало, что наиболее сильный рост на 47% к 2021 г. наблюдается по новым продуктам (вне традиционного «атомного» профиля госкорпорации). Выручка от зарубежных заказов в 2022 г. достигла $11,8 млрд (+31% к 2021 г.).