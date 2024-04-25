Лихачев: выручка «Росатома» без гособоронзаказа превысила 2,64 трлн рублей
По итогам 2023 г. выручка «Росатома» без учета гособоронзаказа составила более 2,64 трлн руб. По этому показателю среднегодовой рост за последние три года достиг порядка 34%. Об этом на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным сообщил генеральный директор государственной корпорации Алексей Лихачев.
«По результатам прошлого года с точки зрения цифр и финансово-экономических показателей у нас везде рекорды. Общая выручка в открытой части, без гособоронзаказа, превысила 2,64 трлн руб. Среднегодовой рост за последние три года – около 34% по выручке. Такая же ситуация и с выручкой по зарубежной деятельности», – доложил Лихачев.
Особенно отметил глава «Росатома» рост выручки свыше 80% в год по новым направлениям и проектам технологического суверенитета. Инвестиционная программа в 2023 г. превысила 1,2 трлн руб. Как пояснил Лихачев, большая часть вложений связана именно с проектами технологического суверенитета.
В сентябре прошлого года «Ведомости» провели расчеты на основе отчетности госкорпорации, опубликованной на ее сайте, и выяснили, что чистая прибыль «Росатома» по МСФО снизилась за 2022 г. на 14%. Показатель составил более 166 млрд руб. При этом выручка корпорации за 2022 г. выросла на 20,8% до 1,77 трлн руб., указано в отчете. Этот уровень был достигнут преимущественно за счет продажи электроэнергии, тепловой энергии и мощности, а также транспортных услуг, интеграции новых бизнесов, пояснялось в документе. Из отчета также следовало, что наиболее сильный рост на 47% к 2021 г. наблюдается по новым продуктам (вне традиционного «атомного» профиля госкорпорации). Выручка от зарубежных заказов в 2022 г. достигла $11,8 млрд (+31% к 2021 г.).