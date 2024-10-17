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«Сбер» купил образовательные платформы «Нетология» и «Фоксфорд»

Ведомости

«Сбер» закрыл сделку по покупке образовательных платформ «Нетология» и «Фоксфорд» Алексея Мордашова. Эту информацию подтвердили «Ведомостям» в «Севергрупп», объединяющей активы бизнесмена.

По данным источников газеты «Коммерсантъ», сумма сделки составила порядка 4–6 млрд руб.

Представитель «Севергрупп» подтвердил «Ведомостям», что компания закрыла сделку по продаже своих образовательных активов «Фоксфорд» и «Нетология». Холдинг «Севергрупп» инвестировал в эти платформы в 2017 г. За семь лет совокупная выручка активов продемонстрировала 10-кратный рост и регулярно опережала рост рынка.

«Каждая из платформ стала лидером с своем сегменте и вошла в топ-3 игроков в детском и взрослом образовании. Под управлением «Севергрупп» образовательные активы «Фоксфорд» и «Нетология» стали прибыльными», – добавил представитель компании.

По его словам, в рамках стратегии с завершением инвестиционного цикла «Севергрупп» вышла из этих активов и фокусируется на развитии других проектов.

«Нетология» – образовательная онлайн-платформа, запущенная в 2011 г. Специализируется на подготовке и дополнительном обучении специалистов в сферах интернет-маркетинга, бизнеса и управления, дизайна и UX, программирования, аналитики и data science, бизнес-образования, а также творческих профессиях и высшем образовании.

«Фоксфорд» позиционирует себя как онлайн-школа для дошкольников, учеников 1−11 классов, родителей и учителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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