«Сбер» купил образовательные платформы «Нетология» и «Фоксфорд»
«Сбер» закрыл сделку по покупке образовательных платформ «Нетология» и «Фоксфорд» Алексея Мордашова. Эту информацию подтвердили «Ведомостям» в «Севергрупп», объединяющей активы бизнесмена.
Представитель «Севергрупп» подтвердил «Ведомостям», что компания закрыла сделку по продаже своих образовательных активов «Фоксфорд» и «Нетология». Холдинг «Севергрупп» инвестировал в эти платформы в 2017 г. За семь лет совокупная выручка активов продемонстрировала 10-кратный рост и регулярно опережала рост рынка.
«Каждая из платформ стала лидером с своем сегменте и вошла в топ-3 игроков в детском и взрослом образовании. Под управлением «Севергрупп» образовательные активы «Фоксфорд» и «Нетология» стали прибыльными», – добавил представитель компании.
По его словам, в рамках стратегии с завершением инвестиционного цикла «Севергрупп» вышла из этих активов и фокусируется на развитии других проектов.
«Нетология» – образовательная онлайн-платформа, запущенная в 2011 г. Специализируется на подготовке и дополнительном обучении специалистов в сферах интернет-маркетинга, бизнеса и управления, дизайна и UX, программирования, аналитики и data science, бизнес-образования, а также творческих профессиях и высшем образовании.
«Фоксфорд» позиционирует себя как онлайн-школа для дошкольников, учеников 1−11 классов, родителей и учителей.