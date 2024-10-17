«Сбер» купил образовательные платформы «Нетология» и «Фоксфорд»

Представитель «Севергрупп» подтвердил «Ведомостям», что компания закрыла сделку по продаже своих образовательных активов «Фоксфорд» и «Нетология». Холдинг «Севергрупп» инвестировал в эти платформы в 2017 г. За семь лет совокупная выручка активов продемонстрировала 10-кратный рост и регулярно опережала рост рынка.