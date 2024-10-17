Nestle объявила о реструктуризации после спада роста продаж

Reuters напомнило, что в последние годы производители продуктов питания столкнулись с резким ростом цен, поскольку все составляющие производства – от подсолнечного масла и доставки до упаковки, зерна и энергии – подорожали во время пандемии и после начала конфликта на Украине. В 2024 г. многие конкуренты Nestle замедлили рост цен в надежде вернуть покупателей, которые перешли на более дешевые товары. Швейцарская группа, однако, не так быстро пошла на попятную и в течение многих лет слишком сильно урезала бюджеты на маркетинг и инновации.