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Nestle объявила о реструктуризации после спада роста продаж

Ведомости

Компания Nestle обновит высшее руководство и операционную структуру компании после ухудшения годового прогноза продаж и более слабого, чем ожидалось, роста продаж в последние девять месяцев. Об этом пишет Reuters.

Reuters напомнило, что в последние годы производители продуктов питания столкнулись с резким ростом цен, поскольку все составляющие производства – от подсолнечного масла и доставки до упаковки, зерна и энергии – подорожали во время пандемии и после начала конфликта на Украине. В 2024 г. многие конкуренты Nestle замедлили рост цен в надежде вернуть покупателей, которые перешли на более дешевые товары. Швейцарская группа, однако, не так быстро пошла на попятную и в течение многих лет слишком сильно урезала бюджеты на маркетинг и инновации.

Компания Nestle заявила, что теперь ожидает роста органических продаж в 2024 г. примерно на 2%, а базовая операционная прибыль составит около 17%. В июле компания снизила прогноз роста органических продаж как минимум до 3% и зафиксировала умеренное увеличение базовой операционной прибыли с 17,3% в 2023 г.

«Очень болезненная перезагрузка для Nestle, беспрецедентная в новейшей истории. Трудно понять, как компания могла ожидать роста продаж примерно на 4% до июля. Для такой крупной компании, как Nestle, потеря всего за несколько месяцев огромна», – сказал аналитик Vontobel Жан-Филипп Берши.

Генеральный директор Nestle Лоран Фройкс заявил, что планирует сократить численность исполнительного совета Nestle, объединить подразделения компании в Латинской Америке и Северной Америке, объединить подразделения в Китае, Азии, Океании и Африке, а также внести другие изменения.

В последний раз компания провела реструктуризацию в январе 2022 г., когда была разделена на пять географических регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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