Nestle объявила о реструктуризации после спада роста продаж
Reuters напомнило, что в последние годы производители продуктов питания столкнулись с резким ростом цен, поскольку все составляющие производства – от подсолнечного масла и доставки до упаковки, зерна и энергии – подорожали во время пандемии и после начала конфликта на Украине. В 2024 г. многие конкуренты Nestle замедлили рост цен в надежде вернуть покупателей, которые перешли на более дешевые товары. Швейцарская группа, однако, не так быстро пошла на попятную и в течение многих лет слишком сильно урезала бюджеты на маркетинг и инновации.
Компания Nestle заявила, что теперь ожидает роста органических продаж в 2024 г. примерно на 2%, а базовая операционная прибыль составит около 17%. В июле компания снизила прогноз роста органических продаж как минимум до 3% и зафиксировала умеренное увеличение базовой операционной прибыли с 17,3% в 2023 г.
«Очень болезненная перезагрузка для Nestle, беспрецедентная в новейшей истории. Трудно понять, как компания могла ожидать роста продаж примерно на 4% до июля. Для такой крупной компании, как Nestle, потеря всего за несколько месяцев огромна», – сказал аналитик Vontobel Жан-Филипп Берши.
Генеральный директор Nestle Лоран Фройкс заявил, что планирует сократить численность исполнительного совета Nestle, объединить подразделения компании в Латинской Америке и Северной Америке, объединить подразделения в Китае, Азии, Океании и Африке, а также внести другие изменения.
В последний раз компания провела реструктуризацию в январе 2022 г., когда была разделена на пять географических регионов.