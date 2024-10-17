Файзуллин назвал строительную отрасль самой импортозамещенной

В феврале замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко сообщил, что в российском каталоге импортозамещения, состоящем из 3800 наименований, имеются аналоги уже более 3600 зарубежных строительных материалов. В то же время остаются вопросы с инженерным оборудованием и строительной химией, отметил он.