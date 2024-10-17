Файзуллин назвал строительную отрасль самой импортозамещенной
Строительная отрасль в России является наиболее импортозащищенной и импортозамещенной. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в эфире телеканала «Россия».
«Наверное, строительная отрасль в массовом строительстве наиболее импортозащищенная и замещенная. По оценкам Минпромторга, 4% в массовом строительстве используется внешнего продукта», – уточнил Файзуллин (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, каталог импортозамещения, который ведется Минстроем совместно с Национальным объединением строителей, показывает возможность выбора и работы с промышленностью.
В феврале замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко сообщил, что в российском каталоге импортозамещения, состоящем из 3800 наименований, имеются аналоги уже более 3600 зарубежных строительных материалов. В то же время остаются вопросы с инженерным оборудованием и строительной химией, отметил он.