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Бизнес-империя Маска может попасть под удар ЕС из-за возможных штрафов X

Ведомости

Европейский союз предупредил соцсеть X Илона Маска, что может рассчитать штрафы против нее, включив в них доходы от других компаний Маска, в том числе SpaceX и Neuralink. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Согласно закону ЕС о цифровых услугах (DSA), блок может наложить на онлайн-платформы штраф в размере до 6% от их годового дохода за неспособность бороться с незаконным контентом и дезинформацией, а также следовать правилам прозрачности. Регуляторы рассматривают вопрос о том, следует ли учитывать доходы SpaceX, Neuralink, xAI и Boring Company в дополнение к доходам от социальной сети при определении потенциальных штрафов против X.

Bloomberg уточняет, что X – частная компания, находящаяся под единоличным контролем Маска. Рассматривая доходы других его компаний, комиссия, по сути, решает, считать ли виновником нарушений самого Маска, а не компанию X. Продажи Tesla будут исключены из этого расчета, потому что эта компания торгуется на бирже и не находится под полным контролем Маска.

Штрафов можно избежать, если X найдет способы удовлетворить требования надзорного органа. У X также будет возможность оспорить решение ЕС, но окончательный вердикт остается за комиссией. Маск уже заявлял, что будет бороться с любым штрафом ЕС путем «очень публичной битвы в суде».

Проверка X началась при Тьерри Бретоне, бывшем «техноминистре» ЕС, который часто враждовал с Маском в интернете и получил особые полномочия для обеспечения соблюдения DSA без необходимости одобрения комиссии. После того как Бретон ушел в отставку в сентябре, он передал свои полномочия по наложению штрафов руководителю отдела конкуренции и цифровых технологий Маргрет Вестагер. Решения о штрафах и способах их расчета в конечном итоге будут приниматься Вестагер.

Бретон подал в отставку из-за разногласий с с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Бретон опубликовал письмо на имя фон дер Ляйен, в котором назвал ее действия «сомнительным управлением». До этого, согласно документу, глава ЕК попросила отозвать имя Бретона во время последнего этапа обсуждения состава будущей комиссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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