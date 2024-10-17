Бизнес-империя Маска может попасть под удар ЕС из-за возможных штрафов X
Европейский союз предупредил соцсеть X Илона Маска, что может рассчитать штрафы против нее, включив в них доходы от других компаний Маска, в том числе SpaceX и Neuralink. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Согласно закону ЕС о цифровых услугах (DSA), блок может наложить на онлайн-платформы штраф в размере до 6% от их годового дохода за неспособность бороться с незаконным контентом и дезинформацией, а также следовать правилам прозрачности. Регуляторы рассматривают вопрос о том, следует ли учитывать доходы SpaceX, Neuralink, xAI и Boring Company в дополнение к доходам от социальной сети при определении потенциальных штрафов против X.
Bloomberg уточняет, что X – частная компания, находящаяся под единоличным контролем Маска. Рассматривая доходы других его компаний, комиссия, по сути, решает, считать ли виновником нарушений самого Маска, а не компанию X. Продажи Tesla будут исключены из этого расчета, потому что эта компания торгуется на бирже и не находится под полным контролем Маска.
Штрафов можно избежать, если X найдет способы удовлетворить требования надзорного органа. У X также будет возможность оспорить решение ЕС, но окончательный вердикт остается за комиссией. Маск уже заявлял, что будет бороться с любым штрафом ЕС путем «очень публичной битвы в суде».
Проверка X началась при Тьерри Бретоне, бывшем «техноминистре» ЕС, который часто враждовал с Маском в интернете и получил особые полномочия для обеспечения соблюдения DSA без необходимости одобрения комиссии. После того как Бретон ушел в отставку в сентябре, он передал свои полномочия по наложению штрафов руководителю отдела конкуренции и цифровых технологий Маргрет Вестагер. Решения о штрафах и способах их расчета в конечном итоге будут приниматься Вестагер.
Бретон подал в отставку из-за разногласий с с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Бретон опубликовал письмо на имя фон дер Ляйен, в котором назвал ее действия «сомнительным управлением». До этого, согласно документу, глава ЕК попросила отозвать имя Бретона во время последнего этапа обсуждения состава будущей комиссии.