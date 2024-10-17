Бизнес-империя Маска может попасть под удар ЕС из-за возможных штрафов X

Проверка X началась при Тьерри Бретоне, бывшем «техноминистре» ЕС, который часто враждовал с Маском в интернете и получил особые полномочия для обеспечения соблюдения DSA без необходимости одобрения комиссии. После того как Бретон ушел в отставку в сентябре, он передал свои полномочия по наложению штрафов руководителю отдела конкуренции и цифровых технологий Маргрет Вестагер. Решения о штрафах и способах их расчета в конечном итоге будут приниматься Вестагер.