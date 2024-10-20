Китай увеличил импорт трубопроводного газа из России на 23% с начала года

В прошлом году Россия также нарастила поставки трубопроводного газа в Китай, которые идут по газопроводу «Сила Сибири», писали «Ведомости». По данным «Газпрома», экспорт вырос в 1,5 раза до 22,7 млрд куб. м. В феврале этого года Москва впервые стала крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, обойдя Туркмению.