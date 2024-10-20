Китай увеличил импорт трубопроводного газа из России на 23% с начала года
Китай нарастил импорт трубопроводного газа из России на 23% за январь – сентябрь, закупив энергоресурсы на $6,1 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.
По данным китайской таможни, в сентябре объем закупок газа увеличился на 1,8% по сравнению с августом и составил $726 млн.
Россия сейчас занимает второе место по поставкам трубопроводного газа в КНР. Лидирует в списке поставщиков Туркмения с экспортом на уровне $7,4 млрд, после РФ следуют Казахстан ($1,05 млрд), Мьянма ($1,04 млрд) и Узбекистан ($499 млн), указывает агентство.
В прошлом году Россия также нарастила поставки трубопроводного газа в Китай, которые идут по газопроводу «Сила Сибири», писали «Ведомости». По данным «Газпрома», экспорт вырос в 1,5 раза до 22,7 млрд куб. м. В феврале этого года Москва впервые стала крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, обойдя Туркмению.
Экспорт российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) в Китай в 2030 г. может достигнуть 85 млрд куб. м, подсчитали в октябре аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ). Прогнозный показатель 2030 г. в 2,7 раза превышает объемы фактических поставок в КНР за 2023 г.