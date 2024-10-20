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Китай увеличил импорт трубопроводного газа из России на 23% с начала года

Ведомости

Китай нарастил импорт трубопроводного газа из России на 23% за январь – сентябрь, закупив энергоресурсы на $6,1 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

По данным китайской таможни, в сентябре объем закупок газа увеличился на 1,8% по сравнению с августом и составил $726 млн.

Россия сейчас занимает второе место по поставкам трубопроводного газа в КНР. Лидирует в списке поставщиков Туркмения с экспортом на уровне $7,4 млрд, после РФ следуют Казахстан ($1,05 млрд), Мьянма ($1,04 млрд) и Узбекистан ($499 млн), указывает агентство.

В прошлом году Россия также нарастила поставки трубопроводного газа в Китай, которые идут по газопроводу «Сила Сибири», писали «Ведомости». По данным «Газпрома», экспорт вырос в 1,5 раза до 22,7 млрд куб. м. В феврале этого года Москва впервые стала крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, обойдя Туркмению.

Экспорт российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) в Китай в 2030 г. может достигнуть 85 млрд куб. м, подсчитали в октябре аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ). Прогнозный показатель 2030 г. в 2,7 раза превышает объемы фактических поставок в КНР за 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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