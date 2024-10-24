Казахстан намерен продлить запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС
Власти Казахстана намерены продлить запрет на вывоз некоторых нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 декабря 2026 г., говорится в сообщении на сайте министерства энергетики республики.
В частности, подготовлен проект совместного приказа министерств энергетики, торговли и интеграции, финансов и национальной экономики, предыдущий запрет действует до 31 декабря 2024 г. Также в ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент в стране наблюдается «нехарактерное увеличение» потребления «народного» автобензина АИ-92 и дизтоплива, а ежемесячные объемы «серого» экспорта и перетоков ГСМ под видом «товаров прикрытия» достигают 10 000 т.
Запрет на вывоз некоторых нефтепродуктов за пределы ЕАЭС позволит загрузить недействующие мощности казахстанских НПЗ и, соответственно, снизить дефицит автобензинов в стране, а также позволит выполнить условия беспошлинных поставок и исключить реэкспорт импортных нефтепродуктов до образования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, добавили в ведомстве.
13 августа стало известно, что казахстанская компания «Аджип каспиан си» (Agip Caspian Sea), «дочка» итальянской Eni, начала поставки казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». В июне объем отгрузки сырья Eni, поставляемого по этому трубопроводу транзитом через территорию России, составил около 20 000 т. Agip Caspian Sea стала третьей компанией из Казахстана, которая экспортирует нефть в ФРГ по «Дружбе» – после «Карачаганак петролиум оперейтинг» (оператор месторождения Карачаганак) и Inpex North Caspian Sea («дочка» японской Inpex).