Казахстан намерен продлить запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС

13 августа стало известно, что казахстанская компания «Аджип каспиан си» (Agip Caspian Sea), «дочка» итальянской Eni, начала поставки казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». В июне объем отгрузки сырья Eni, поставляемого по этому трубопроводу транзитом через территорию России, составил около 20 000 т. Agip Caspian Sea стала третьей компанией из Казахстана, которая экспортирует нефть в ФРГ по «Дружбе» – после «Карачаганак петролиум оперейтинг» (оператор месторождения Карачаганак) и Inpex North Caspian Sea («дочка» японской Inpex).