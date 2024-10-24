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Казахстан намерен продлить запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС

Ведомости

Власти Казахстана намерены продлить запрет на вывоз некоторых нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 декабря 2026 г., говорится в сообщении на сайте министерства энергетики республики.

В частности, подготовлен проект совместного приказа министерств энергетики, торговли и интеграции, финансов и национальной экономики, предыдущий запрет действует до 31 декабря 2024 г. Также в ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент в стране наблюдается «нехарактерное увеличение» потребления «народного» автобензина АИ-92 и дизтоплива, а ежемесячные объемы «серого» экспорта и перетоков ГСМ под видом «товаров прикрытия» достигают 10 000 т.

Запрет на вывоз некоторых нефтепродуктов за пределы ЕАЭС позволит загрузить недействующие мощности казахстанских НПЗ и, соответственно, снизить дефицит автобензинов в стране, а также позволит выполнить условия беспошлинных поставок и исключить реэкспорт импортных нефтепродуктов до образования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, добавили в ведомстве.

13 августа стало известно, что казахстанская компания «Аджип каспиан си» (Agip Caspian Sea), «дочка» итальянской Eni, начала поставки казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». В июне объем отгрузки сырья Eni, поставляемого по этому трубопроводу транзитом через территорию России, составил около 20 000 т. Agip Caspian Sea стала третьей компанией из Казахстана, которая экспортирует нефть в ФРГ по «Дружбе» – после «Карачаганак петролиум оперейтинг» (оператор месторождения Карачаганак) и Inpex North Caspian Sea («дочка» японской Inpex).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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