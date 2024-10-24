Кабмин выделит еще 1 млрд рублей на помощь бизнесу в приграничных регионах
Правительство РФ дополнительно выделит более 1 млрд руб. для оказания помощи бизнесу Белгородской, Брянской и Курской областей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены приостановить деятельность по независящим от них причинам, теперь смогут оформить ежемесячную субсидию на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников за время простоя – с августа по декабрь 2024 г. Для этого им нужно обратиться с заявлением в службу занятости.
Решение принято по поручению президента Владимира Путина, которое было им дано по итогам совещания о ситуации в приграничных регионах 22 августа. На заседании 24 октября правительства Мишустин напомнил, что кабмин уже направил ресурсы на выплаты нуждающимся в поддержке жителям Курской, Белгородской и Брянской областей. Запущен и механизм создания режима свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельных территориях для частных компаний. Они смогут пользоваться льготами по налогам на прибыль, на имущество и страховые взносы.
Мишустин подчеркнул, что новое решение позволит сократить издержки предприятий, сохранить производство и сотрудников.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа, где уже 80 дней ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. Белгородская область практически ежедневно подвергается атакам со стороны ВСУ.
24 октября замгубернатора Курской области Сергей Стародубцев сообщил, что предварительный размер ущерба в агропромышленном комплексе региона превысил 100 млрд руб., в промышленном комплексе, на малых и средних предприятиях – 17 млрд руб.