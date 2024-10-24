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Кабмин выделит еще 1 млрд рублей на помощь бизнесу в приграничных регионах

Ведомости

Правительство РФ дополнительно выделит более 1 млрд руб. для оказания помощи бизнесу Белгородской, Брянской и Курской областей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены приостановить деятельность по независящим от них причинам, теперь смогут оформить ежемесячную субсидию на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников за время простоя – с августа по декабрь 2024 г. Для этого им нужно обратиться с заявлением в службу занятости.

Решение принято по поручению президента Владимира Путина, которое было им дано по итогам совещания о ситуации в приграничных регионах 22 августа. На заседании 24 октября правительства Мишустин напомнил, что кабмин уже направил ресурсы на выплаты нуждающимся в поддержке жителям Курской, Белгородской и Брянской областей. Запущен и механизм создания режима свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельных территориях для частных компаний. Они смогут пользоваться льготами по налогам на прибыль, на имущество и страховые взносы.

Мишустин подчеркнул, что новое решение позволит сократить издержки предприятий, сохранить производство и сотрудников.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа, где уже 80 дней ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. Белгородская область практически ежедневно подвергается атакам со стороны ВСУ.

24 октября замгубернатора Курской области Сергей Стародубцев сообщил, что предварительный размер ущерба в агропромышленном комплексе региона превысил 100 млрд руб., в промышленном комплексе, на малых и средних предприятиях – 17 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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