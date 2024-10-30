РБК: «Почта России» предложила ограничить доступ к рынку трансграничной торговли

«Почта России» предлагает включать в реестр операторов, которые соответствуют ряду критериев. К ним, в том числе, относятся: наличие в собственности, аренде или управлении помещения для хранения и выдачи товаров, а также информсистемы для обмена данными по единой системе межведомственного электронного взаимодействия с МВД. Кроме того, на лицевом счете должен быть неснижаемый остаток авансовых платежей в размере не менее 3 млн евро, а уставный капитал составлять не менее 100 млн руб.