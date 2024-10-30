РБК: «Почта России» предложила ограничить доступ к рынку трансграничной торговли
«Почта России» предложила ввести в России дополнительные критерии для желающих попасть в реестр операторов электронной торговли. Об этом говорится в письме главы Минцифры Максута Шадаева министру экономического развития Максиму Решетникову, к которому приложены предложения «Почты России», сообщает РБК со ссылкой на имеющуюся в распоряжении копию документа.
В августе Россия ратифицировала изменения в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые вводят новое регулирование для товаров, реализуемых физлицами из-за границы через интернет. Для этого должен быть создан реестр операторов электронной торговли, к которым будут относиться юрлица, осуществляющие таможенное декларирование товаров.
«Почта России» предлагает включать в реестр операторов, которые соответствуют ряду критериев. К ним, в том числе, относятся: наличие в собственности, аренде или управлении помещения для хранения и выдачи товаров, а также информсистемы для обмена данными по единой системе межведомственного электронного взаимодействия с МВД. Кроме того, на лицевом счете должен быть неснижаемый остаток авансовых платежей в размере не менее 3 млн евро, а уставный капитал составлять не менее 100 млн руб.
В конце сентября пресс-служба Минэка РФ сообщила, что Евразийская экономическая комиссия утвердила требования к операторам электронной торговли, необходимые для включения в единый реестр. В частности, был определен допустимый финансовый лимит для исполнения обязанностей оператора электронной торговли по перевозке, хранению и декларированию товаров электронной торговли – он должен быть размером не менее 500 000 евро.