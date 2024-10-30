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РБК: «Почта России» предложила ограничить доступ к рынку трансграничной торговли

Ведомости

«Почта России» предложила ввести в России дополнительные критерии для желающих попасть в реестр операторов электронной торговли. Об этом говорится в письме главы Минцифры Максута Шадаева министру экономического развития Максиму Решетникову, к которому приложены предложения «Почты России», сообщает РБК со ссылкой на имеющуюся в распоряжении копию документа.

В августе Россия ратифицировала изменения в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые вводят новое регулирование для товаров, реализуемых физлицами из-за границы через интернет. Для этого должен быть создан реестр операторов электронной торговли, к которым будут относиться юрлица, осуществляющие таможенное декларирование товаров.

«Почта России» предлагает включать в реестр операторов, которые соответствуют ряду критериев. К ним, в том числе, относятся: наличие в собственности, аренде или управлении помещения для хранения и выдачи товаров, а также информсистемы для обмена данными по единой системе межведомственного электронного взаимодействия с МВД. Кроме того, на лицевом счете должен быть неснижаемый остаток авансовых платежей в размере не менее 3 млн евро, а уставный капитал составлять не менее 100 млн руб.

В конце сентября пресс-служба Минэка РФ сообщила, что Евразийская экономическая комиссия утвердила требования к операторам электронной торговли, необходимые для включения в единый реестр. В частности, был определен допустимый финансовый лимит для исполнения обязанностей оператора электронной торговли по перевозке, хранению и декларированию товаров электронной торговли – он должен быть размером не менее 500 000 евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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