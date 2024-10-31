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X5 и «Вкусвилл» сняли с продаж «Картошку» после кадров антисанитарии на фабрике

Ведомости

Магазины сети «Перекресток» (владелец X5 Group) и «Вкусвилл» сняли с продаж пирожное «Картошка» после кадров антисанитарии на фабрике «Можайского кондитерского дома» (МКД). Об этом пишет РБК со ссылкой на заявления пресс-служб компаний.

Вечером 29 октября Telegram-канал Baza опубликовал кадры с фабрики, на которой были запечатлены «антисанитария и буквально адские условия работы». Продукция МКД поставляется X5 и «Вкусвиллу».

В X5 Group заявили, что «Картошку» нельзя приобрести на кассе «Перекрестков» или заказать в приложении, поставки с распределительного центра также заблокированы. Во «Вкусвилле» отметили, что условия производства «совершенно неприемлемы» и продукция была снята с продажи, поставки заблокированы.

Как добавили во «Вкусвилле», продукция поставщика проходила регулярные проверки по контролю качества. С 2023 г. было проведено 17 лабораторных исследований продукции, которые показали стабильные показатели.

Генеральный директор МКД Сергей Сурмач заявил, что опубликованное видео является фейком. По его словам, «это похоже на конкурентную борьбу». При этом компания проводит внутренние проверки, отмечается в материале.

15 июня в России произошли массовые отравления ботулотоксином после приема в пищу продукции ООО «Локалкитчен» (сервис доставки готовой еды «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». Заболевшие ели «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Всего от ботулизма в 11 регионах пострадали 417 человек, говорила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Двое из них умерли - в Нижегородской и Костромской областях.

«Ведомости» писали, что более 20 пострадавших в результате массового отравления блюдами сервиса «Кухня на районе» готовят коллективные иски к компании. Представитель юридического сервиса Destralegal.ru говорил, что сформирована группа потерпевших, которая хочет обратиться в суд с требованиями о компенсации морального вреда в размере от 100 000 до 2 млн руб. на человека.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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