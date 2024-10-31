X5 и «Вкусвилл» сняли с продаж «Картошку» после кадров антисанитарии на фабрике

15 июня в России произошли массовые отравления ботулотоксином после приема в пищу продукции ООО «Локалкитчен» (сервис доставки готовой еды «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». Заболевшие ели «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Всего от ботулизма в 11 регионах пострадали 417 человек, говорила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Двое из них умерли - в Нижегородской и Костромской областях.