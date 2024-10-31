X5 и «Вкусвилл» сняли с продаж «Картошку» после кадров антисанитарии на фабрике
Вечером 29 октября Telegram-канал Baza опубликовал кадры с фабрики, на которой были запечатлены «антисанитария и буквально адские условия работы». Продукция МКД поставляется X5 и «Вкусвиллу».
В X5 Group заявили, что «Картошку» нельзя приобрести на кассе «Перекрестков» или заказать в приложении, поставки с распределительного центра также заблокированы. Во «Вкусвилле» отметили, что условия производства «совершенно неприемлемы» и продукция была снята с продажи, поставки заблокированы.
Как добавили во «Вкусвилле», продукция поставщика проходила регулярные проверки по контролю качества. С 2023 г. было проведено 17 лабораторных исследований продукции, которые показали стабильные показатели.
Генеральный директор МКД Сергей Сурмач заявил, что опубликованное видео является фейком. По его словам, «это похоже на конкурентную борьбу». При этом компания проводит внутренние проверки, отмечается в материале.
15 июня в России произошли массовые отравления ботулотоксином после приема в пищу продукции ООО «Локалкитчен» (сервис доставки готовой еды «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». Заболевшие ели «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Всего от ботулизма в 11 регионах пострадали 417 человек, говорила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Двое из них умерли - в Нижегородской и Костромской областях.
«Ведомости» писали, что более 20 пострадавших в результате массового отравления блюдами сервиса «Кухня на районе» готовят коллективные иски к компании. Представитель юридического сервиса Destralegal.ru говорил, что сформирована группа потерпевших, которая хочет обратиться в суд с требованиями о компенсации морального вреда в размере от 100 000 до 2 млн руб. на человека.