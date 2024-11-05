«Газпром»: потребление газа в РФ в октябре обновило месячный рекорд

По данным «Газпрома», поставки российского газа европейским потребителям транзитом через Украину в октябре 2024 г. выросли до уровня, близкого к технически возможному максимуму. Среднесуточный объем поставок российского газа через газотранспортную систему Украины в октябре составил 42,3 млн куб. – на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего по этому маршруту в Евросоюз и Молдавию за месяц было поставлено 1,31 млрд куб. м газа.