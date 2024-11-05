«Газпром»: потребление газа в РФ в октябре обновило месячный рекорд
Потребление газа в России в зоне Единой системы газоснабжения в октябре 2024 г. составило 32,6 млрд куб. м газа и стало рекордным. Об этом сообщил «Газпром» в своем Telegram-канале.
В октябре прошлого года объем поставок составил 32,1 млрд куб. м газа. В октябре текущего года в течение 11 суток поставки шли на максимальных для этих дней уровнях.
По данным «Газпрома», поставки российского газа европейским потребителям транзитом через Украину в октябре 2024 г. выросли до уровня, близкого к технически возможному максимуму. Среднесуточный объем поставок российского газа через газотранспортную систему Украины в октябре составил 42,3 млн куб. – на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего по этому маршруту в Евросоюз и Молдавию за месяц было поставлено 1,31 млрд куб. м газа.
11 октября зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что компания по итогам этого года перевыполнит изначально намеченный план по поставкам газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» более чем на 1 млрд куб. м.