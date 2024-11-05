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«Газпром»: потребление газа в РФ в октябре обновило месячный рекорд

Ведомости

Потребление газа в России в зоне Единой системы газоснабжения в октябре 2024 г. составило 32,6 млрд куб. м газа и стало рекордным. Об этом сообщил «Газпром» в своем Telegram-канале.

В октябре прошлого года объем поставок составил 32,1 млрд куб. м газа. В октябре текущего года в течение 11 суток поставки шли на максимальных для этих дней уровнях.

По данным «Газпрома», поставки российского газа европейским потребителям транзитом через Украину в октябре 2024 г. выросли до уровня, близкого к технически возможному максимуму. Среднесуточный объем поставок российского газа через газотранспортную систему Украины в октябре составил 42,3 млн куб. – на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего по этому маршруту в Евросоюз и Молдавию за месяц было поставлено 1,31 млрд куб. м газа.

11 октября зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что компания по итогам этого года перевыполнит изначально намеченный план по поставкам газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» более чем на 1 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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