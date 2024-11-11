Выдачи промышленной ипотеки снизились в четыре раза в 2024 году

Промышленная ипотека запущена в России в 2022 г. и предполагает выдачу промышленным компаниям кредитов на покупку, строительство или реконструкцию объекта производственной недвижимости. Заем выдается под залог этой недвижимости на срок не более семи лет. Максимальная сумма кредита составляет 500 млн руб. Не позднее чем через три года после его получения заемщик должен начать использовать не менее половины площади купленного объекта.