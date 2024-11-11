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Выдачи промышленной ипотеки снизились в четыре раза в 2024 году

Ведомости

Выдачи промышленной ипотеки на расширение предприятий в 2024 г. снизились на 75% по сравнению с прошлым годом, до 205 льготных кредитов на сумму 22,3 млрд руб. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минпромторг.

На сокращение выдач таких кредитов повлияли ужесточение условий программы, уменьшение субсидирования кредитов со стороны государства и введение плавающей процентной ставки. Получить промышленную ипотеку по обновленным требованиям могут компании малого и среднего бизнеса, выручка которых составляет менее 2 млрд руб., и малые технологические предприятия с выручкой до 4 млрд руб. Из списка претендентов на льготные кредиты исключены компании пищевой промышленности.

«В 2024 г. ставки по промышленной ипотеке не субсидировались, кредиты не предоставлялись. При этом мы фиксируем неослабевающий интерес со стороны клиентов к программе и надеемся, что субсидирование ставок по промипотеке продолжится», – уточнила изданию директор подразделения «Малый и средний бизнес» банка «Дом.РФ» Анна Корнелюк.

По данным Минпромторга, в 2023 г. предприятиям было выдано 834 льготных кредита на сумму 82,8 млрд руб. Наибольшее количество займов в рамках промышленной ипотеки получили предприятия металлургической (161 кредит) и химической (125 кредитов) промышленности. Чаще всего этой мерой поддержки пользовались в прошлом году в Москве, Башкирии, Московской, Челябинской и Свердловской областях.

Промышленная ипотека запущена в России в 2022 г. и предполагает выдачу промышленным компаниям кредитов на покупку, строительство или реконструкцию объекта производственной недвижимости. Заем выдается под залог этой недвижимости на срок не более семи лет. Максимальная сумма кредита составляет 500 млн руб. Не позднее чем через три года после его получения заемщик должен начать использовать не менее половины площади купленного объекта.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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