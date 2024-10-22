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Правительство выделило 446,9 млрд рублей на льготные ипотечные программы

Ведомости

Правительство России выделило из своего резервного фонда дополнительные 446,9 млрд руб. на реализацию льготных ипотечных программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте российского кабмина.

На субсидирование «Семейной ипотеки» будет направлено 142 млрд руб. Для обеспечения реализации «Дальневосточной и арктической ипотеки» по льготной 2% ставке предусмотрены 35,1 млрд руб. Еще порядка 269,8 млрд руб. будет направлено на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека».

Необходимость выделения дополнительного финансирования объясняется в том числе повышением ключевой ставки Центробанка России.

13 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Регулятор отмечал, что годовая инфляция по итогам этого года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5–7%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допускала повышение ставки в октябре.

21 октября опрошенные «Ведомостями» аналитики выразили уверенность, что совет директоров Центробанка на предстоящем 25 октября заседании вновь повысит ключевую ставку. Ставка вырастет с 19 до 20%, полагают 16 из 22 экспертов. Еще шесть респондентов ожидают ее роста до 21%, а один аналитик допускает повышение сразу до 22%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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