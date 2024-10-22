Правительство выделило 446,9 млрд рублей на льготные ипотечные программы

21 октября опрошенные «Ведомостями» аналитики выразили уверенность, что совет директоров Центробанка на предстоящем 25 октября заседании вновь повысит ключевую ставку. Ставка вырастет с 19 до 20%, полагают 16 из 22 экспертов. Еще шесть респондентов ожидают ее роста до 21%, а один аналитик допускает повышение сразу до 22%.