Правительство выделило 446,9 млрд рублей на льготные ипотечные программы
Правительство России выделило из своего резервного фонда дополнительные 446,9 млрд руб. на реализацию льготных ипотечных программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте российского кабмина.
На субсидирование «Семейной ипотеки» будет направлено 142 млрд руб. Для обеспечения реализации «Дальневосточной и арктической ипотеки» по льготной 2% ставке предусмотрены 35,1 млрд руб. Еще порядка 269,8 млрд руб. будет направлено на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека».
Необходимость выделения дополнительного финансирования объясняется в том числе повышением ключевой ставки Центробанка России.
13 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Регулятор отмечал, что годовая инфляция по итогам этого года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5–7%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допускала повышение ставки в октябре.
21 октября опрошенные «Ведомостями» аналитики выразили уверенность, что совет директоров Центробанка на предстоящем 25 октября заседании вновь повысит ключевую ставку. Ставка вырастет с 19 до 20%, полагают 16 из 22 экспертов. Еще шесть респондентов ожидают ее роста до 21%, а один аналитик допускает повышение сразу до 22%.