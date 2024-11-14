Австрийская OMV выиграла суд на 230 млн евро с «Газпром экспортом»
Австрийская компания OMV объявила о получении арбитражного решения, вынесенного в соответствии с правилами Международной торговой палаты (ICC) в отношении нерегулярных поставок газа компанией «Газпром экспорт» в Германию, которые в конечном итоге прекратились в сентябре 2022 г. Теперь OMV намерена взыскать с российской компании 230 млн евро, а также проценты и издержки.
В компании ожидают, что может произойти ухудшение договорных отношений в рамках австрийского контракта на поставку газа OGMT с «Газпром экспортом», включая потенциальную остановку поставок газа. В таком случае могут возникнуть «небольшие единовременные убытки от хеджирования», но они будут явно компенсированы положительным эффектом от возмещения ущерба.
В 2018 г. австрийская OMV и «Газпром» продлили действие контракта на поставку российского трубопроводного газа в Австрию с 2028 до 2040 г. Председатель правления OMV Альфред Штерн заявлял, что контракт с «Газпромом» предусматривает условие take-or-pay («бери или плати») и компания не может игнорировать его «без веской причины». В феврале этого года Гевесслер заявила, что Австрия рассмотрит варианты расторжения действующего до 2040 г. договора «Газпрома» с OMV. По ее словам, доля России в австрийском импорте газа выросла с 76% в ноябре 2023 г. до рекордных 98% в декабре.