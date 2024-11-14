На площадках бывшего завода Danone в России может появиться производство масла
Закриев заявил об этом в рамках вопроса заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева о возможности производства товара в «Эйч энд Эн».
«Мы уже рассматриваем производство сливочного масла на своих площадках, обязательно вернемся к этому вопросу и решим», – ответил Закриев.
В октябре 2022 г. Danone передал российский бизнес менеджменту и исключил эти активы из общей финансовой отчетности концерна. На тот момент у французской корпорации было 13 предприятий в России, в том числе в Тверской и Новосибирской областях, Волгограде, Перми.
В середине июля 2023 г. акции российской «дочки» Danone были переданы указом президента России в управление Росимущества. Тогда агентству передали 168 000 обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейду». Гендиректором компании вместо Чарли Капетти (возглавлял ее с апреля 2017 г. по июль 2023 г.) стал Закриев, племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, занимавший на тот момент пост министра сельского хозяйства республики. В сентябре прошлого года компания была переименована в «Эйч энд эн».