На площадках бывшего завода Danone в России может появиться производство масла

В середине июля 2023 г. акции российской «дочки» Danone были переданы указом президента России в управление Росимущества. Тогда агентству передали 168 000 обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейду». Гендиректором компании вместо Чарли Капетти (возглавлял ее с апреля 2017 г. по июль 2023 г.) стал Закриев, племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, занимавший на тот момент пост министра сельского хозяйства республики. В сентябре прошлого года компания была переименована в «Эйч энд эн».