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На площадках бывшего завода Danone в России может появиться производство масла

Ведомости

АО «Эйч энд Эн» (бывшая ушедшая из РФ французская Danone) планирует начать производство сливочного масла на своих площадках. Об этом сообщил генеральный директор АО Якуб Закриев в ходе посещения молочного комбината «Петмол», передает Интерфакс.

Закриев заявил об этом в рамках вопроса заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева о возможности производства товара в «Эйч энд Эн».

«Мы уже рассматриваем производство сливочного масла на своих площадках, обязательно вернемся к этому вопросу и решим», – ответил Закриев.

В октябре 2022 г. Danone передал российский бизнес менеджменту и исключил эти активы из общей финансовой отчетности концерна. На тот момент у французской корпорации было 13 предприятий в России, в том числе в Тверской и Новосибирской областях, Волгограде, Перми.

В середине июля 2023 г. акции российской «дочки» Danone были переданы указом президента России в управление Росимущества. Тогда агентству передали 168 000 обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейду». Гендиректором компании вместо Чарли Капетти (возглавлял ее с апреля 2017 г. по июль 2023 г.) стал Закриев, племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, занимавший на тот момент пост министра сельского хозяйства республики. В сентябре прошлого года компания была переименована в «Эйч энд эн».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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