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Глава «Росатома» Лихачев назвал главную задачу на Курской АЭС

Ведомости

Главная задача на данный момент – до конца года на Курской АЭС обеспечить полную строительную готовность к этапу пуска. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, пишет ТАСС.

Лихачев также напомнил, что на Курской АЭС «два блока не просто выведены из эксплуатации, они прекратили свою работу и находятся в окончательной остановке» (цитата по «РИА Новости»). Еще два блока работают на промышленной мощности. Несмотря на сложности, коллектив АЭС демонстрирует стойкость, работа происходит в штатном режиме.

Курская АЭС расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 40 км от Курска и в 60 км от границы с Украиной. Является филиалом АО «Концерн «Росэнергоатом» (входит в «Росатом», управляет всеми АЭС России). АЭС состоит из четырех энергоблоков общей мощностью 4 ГВт, два из которых на сегодняшний день уже выведены из эксплуатации.

6 августа на территорию российской Курской области зашли подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои в регионе продолжаются почти два месяца. Российская сторона уже обвиняла ВСУ в попытках обстрелять станцию, также сообщалось, что КАЭС могла быть одной из целей вторжения украинских сил в регион.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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