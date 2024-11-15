Глава «Росатома» Лихачев назвал главную задачу на Курской АЭС
Лихачев также напомнил, что на Курской АЭС «два блока не просто выведены из эксплуатации, они прекратили свою работу и находятся в окончательной остановке» (цитата по «РИА Новости»). Еще два блока работают на промышленной мощности. Несмотря на сложности, коллектив АЭС демонстрирует стойкость, работа происходит в штатном режиме.
Курская АЭС расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 40 км от Курска и в 60 км от границы с Украиной. Является филиалом АО «Концерн «Росэнергоатом» (входит в «Росатом», управляет всеми АЭС России). АЭС состоит из четырех энергоблоков общей мощностью 4 ГВт, два из которых на сегодняшний день уже выведены из эксплуатации.
6 августа на территорию российской Курской области зашли подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои в регионе продолжаются почти два месяца. Российская сторона уже обвиняла ВСУ в попытках обстрелять станцию, также сообщалось, что КАЭС могла быть одной из целей вторжения украинских сил в регион.