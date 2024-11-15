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В РЖД впервые ввели график поездов на три года

Ведомости

В 2024-2027 гг. на российских железных дорогах будут курсировать 627 пар поездов дальнего следования. О графике на три года сообщается в Telegram-канале РЖД.

Новые поезда появятся по направлениям Москва – Серов, Псков – Мурманск, Барнаул – Абакан – Иркутск, Архангельск – Кисловодск и др. Беспересадочное сообщение откроется между Калининградом и Мурманском, Калининградом и Минеральными Водами, а также по направлениям Санкт-Петербург – Москва – Черкесск, Новосибирск – Барнаул – Риддер (Казахстан) и по другим. Кроме того, восстановлено прямое сообщение с Москвой из Ташкента (Узбекистан), Бишкека (Киргизия) и Караганды (Казахстан).

В пригородном сообщении в период с 2024 г. по 2027 г. будут курсировать 4607 пар поездов.

Увеличится количество двухэтажных поездов. Такие составы будут курсировать из Москвы в Анапу, Новороссийск и Челябинск, из Санкт-Петербурга в Анапу. Число двухэтажных поездов также вырастет на направлении Москва – Санкт-Петербург.

Действие нового графика движения продлится до 12 декабря 2027 г. и при необходимости будет корректироваться два раза в год (в марте и октябре).

23 сентября глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что в 2030 г. на железных дорогах в России могут появиться беспилотные поезда дальнего следования. По его словам, через 8-10 лет можно будет сделать полностью беспилотный поезд. Присутствие человека при этом все же потребуется, так как «для обеспечения безопасности нужно сделать еще определенные действия по роботизации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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