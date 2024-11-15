В РЖД впервые ввели график поездов на три года

23 сентября глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что в 2030 г. на железных дорогах в России могут появиться беспилотные поезда дальнего следования. По его словам, через 8-10 лет можно будет сделать полностью беспилотный поезд. Присутствие человека при этом все же потребуется, так как «для обеспечения безопасности нужно сделать еще определенные действия по роботизации».