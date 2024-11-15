В РЖД впервые ввели график поездов на три года
В 2024-2027 гг. на российских железных дорогах будут курсировать 627 пар поездов дальнего следования. О графике на три года сообщается в Telegram-канале РЖД.
Новые поезда появятся по направлениям Москва – Серов, Псков – Мурманск, Барнаул – Абакан – Иркутск, Архангельск – Кисловодск и др. Беспересадочное сообщение откроется между Калининградом и Мурманском, Калининградом и Минеральными Водами, а также по направлениям Санкт-Петербург – Москва – Черкесск, Новосибирск – Барнаул – Риддер (Казахстан) и по другим. Кроме того, восстановлено прямое сообщение с Москвой из Ташкента (Узбекистан), Бишкека (Киргизия) и Караганды (Казахстан).
В пригородном сообщении в период с 2024 г. по 2027 г. будут курсировать 4607 пар поездов.
Увеличится количество двухэтажных поездов. Такие составы будут курсировать из Москвы в Анапу, Новороссийск и Челябинск, из Санкт-Петербурга в Анапу. Число двухэтажных поездов также вырастет на направлении Москва – Санкт-Петербург.
Действие нового графика движения продлится до 12 декабря 2027 г. и при необходимости будет корректироваться два раза в год (в марте и октябре).
23 сентября глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что в 2030 г. на железных дорогах в России могут появиться беспилотные поезда дальнего следования. По его словам, через 8-10 лет можно будет сделать полностью беспилотный поезд. Присутствие человека при этом все же потребуется, так как «для обеспечения безопасности нужно сделать еще определенные действия по роботизации».