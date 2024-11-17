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Объем торговли продукцией АПК между Россией и Китаем может превысить $50 млрд

Ведомости

Объем торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и Китаем «в будущем» может превысить $50 млрд, заявил полномочный представитель Сычуаньской международной торговой палаты в РФ Цзэн Айго в комментарии ТАСС.

«Сейчас мы активно продвигаем поставки российской продукции в Китай. Я думаю, что в будущем объем торговли составит $50 млрд или даже больше», – сказал он.

По его мнению, основная причина быстрого роста товарооборота двух стран заключается в развитии электронной коммерции в России, а также в сотрудничестве в области логистики. Всего объем торговли продукцией АПК и продовольствием между Россией и Китаем превысил $10 млрд.

Товарооборот между Россией и Китаем в январе – октябре вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составил $202,2 млрд. Экспорт из России в Китай за этот период увеличился на 1,1% до $108,07 млрд. Поставки из КНР в РФ выросли на 4,7% до $94,14 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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