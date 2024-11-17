Объем торговли продукцией АПК между Россией и Китаем может превысить $50 млрд
Объем торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и Китаем «в будущем» может превысить $50 млрд, заявил полномочный представитель Сычуаньской международной торговой палаты в РФ Цзэн Айго в комментарии ТАСС.
«Сейчас мы активно продвигаем поставки российской продукции в Китай. Я думаю, что в будущем объем торговли составит $50 млрд или даже больше», – сказал он.
По его мнению, основная причина быстрого роста товарооборота двух стран заключается в развитии электронной коммерции в России, а также в сотрудничестве в области логистики. Всего объем торговли продукцией АПК и продовольствием между Россией и Китаем превысил $10 млрд.
Товарооборот между Россией и Китаем в январе – октябре вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составил $202,2 млрд. Экспорт из России в Китай за этот период увеличился на 1,1% до $108,07 млрд. Поставки из КНР в РФ выросли на 4,7% до $94,14 млрд.