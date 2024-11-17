Объем торговли продукцией АПК между Россией и Китаем может превысить $50 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем в январе – октябре вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составил $202,2 млрд. Экспорт из России в Китай за этот период увеличился на 1,1% до $108,07 млрд. Поставки из КНР в РФ выросли на 4,7% до $94,14 млрд.