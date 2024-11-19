Шансы TikTok избежать запрета в США возросли после победы Трампа
Шансы соцсети TikTok избежать запрета в США значительно увеличились после избрания Дональда Трампа на второй президентский срок. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на отраслевых обозревателей и инсайдеров.
По словам старшего партнера консалтинговой компании TidalWave Solutions Кэмерона Джонсона, будущее платформы для коротких видео «намного радужнее, чем было», после победы Трампа. Хотя новая администрация может потребовать от TikTok определенных уступок, в частности, локализации данных и управления, «они не могут просто взять и запретить TikTok, потому что он слишком помог им на выборах». Джонсон считает, что сохранение TikTok может дать Трампу козырь во время двусторонних переговоров с правительством Китая.
За год до президентских выборов в США руководство TikTok добилось изменения правил модерации контента платформы в пользу более консервативных взглядов. Этот шаг потенциально мог принести пользу Трампу. Несмотря на то что во время своего первого президентского срока Трамп пытался запретить TikTok по соображениям национальной безопасности, он присоединился к платформе в июне и с тех пор набрал более 14 млн подписчиков. В сентябре Трамп заявил, что голосование за него поможет «спасти TikTok».
«Трамп выполнит обещания, которые он давал во время предвыборной кампании», – заявила Кэролайн Левитт, пресс-секретарь «переходной» команды Трампа.
По словам одного из инсайдеров, многие сотрудники TikTok вздохнули с облегчением после избрания Трампа.
20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете TikTok в стране, если ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля президент США Джо Байден подписал отдельный законопроект, который запрещает TikTok в Соединенных Штатах, если его владелец, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней.