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Шансы TikTok избежать запрета в США возросли после победы Трампа

Ведомости

Шансы соцсети TikTok избежать запрета в США значительно увеличились после избрания Дональда Трампа на второй президентский срок. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на отраслевых обозревателей и инсайдеров.

По словам старшего партнера консалтинговой компании TidalWave Solutions Кэмерона Джонсона, будущее платформы для коротких видео «намного радужнее, чем было», после победы Трампа. Хотя новая администрация может потребовать от TikTok определенных уступок, в частности, локализации данных и управления, «они не могут просто взять и запретить TikTok, потому что он слишком помог им на выборах». Джонсон считает, что сохранение TikTok может дать Трампу козырь во время двусторонних переговоров с правительством Китая.

За год до президентских выборов в США руководство TikTok добилось изменения правил модерации контента платформы в пользу более консервативных взглядов. Этот шаг потенциально мог принести пользу Трампу. Несмотря на то что во время своего первого президентского срока Трамп пытался запретить TikTok по соображениям национальной безопасности, он присоединился к платформе в июне и с тех пор набрал более 14 млн подписчиков. В сентябре Трамп заявил, что голосование за него поможет «спасти TikTok».

«Трамп выполнит обещания, которые он давал во время предвыборной кампании», – заявила Кэролайн Левитт, пресс-секретарь «переходной» команды Трампа.

По словам одного из инсайдеров, многие сотрудники TikTok вздохнули с облегчением после избрания Трампа.

20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете TikTok в стране, если ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля президент США Джо Байден подписал отдельный законопроект, который запрещает TikTok в Соединенных Штатах, если его владелец, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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