Шансы TikTok избежать запрета в США возросли после победы Трампа

За год до президентских выборов в США руководство TikTok добилось изменения правил модерации контента платформы в пользу более консервативных взглядов. Этот шаг потенциально мог принести пользу Трампу. Несмотря на то что во время своего первого президентского срока Трамп пытался запретить TikTok по соображениям национальной безопасности, он присоединился к платформе в июне и с тех пор набрал более 14 млн подписчиков. В сентябре Трамп заявил, что голосование за него поможет «спасти TikTok».