Кабмин разрешил «ПСК Фарма» выпускать аналог оземпика
Правительство России выдало разрешение компании «ПСК Фарма» на выпуск аналога препарата оземпик от датского производителя Novo Nordisk. Это следует из распоряжения кабмина, опубликованного на портале правовой информации.
Как отмечается в документе, разрешение вызвано необходимостью обеспечить население РФ лекарственным препаратом. Так, разрешение на выпуск будет действовать по 31 декабря 2025 г. включительно без согласия компании Novo Nordisk с целью обеспечения населения лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием семаглутид (основа препарата под брендом оземпик).
Оземпик был разработан в 2012 г. как препарат для лечения сахарного диабета второго типа, но впоследствии показал эффективность в борьбе с ожирением, и в 2021–2022 гг. на американский и европейский рынки была выпущена вариация семаглутида под брендом вегови, предназначенная уже непосредственно для этого. В результате препарат начал стремительно набирать популярность.
10 октября «Коммерсантъ» писал, что продажи аналогов оземпика в России превзошли оригинал. С января по август в России было продано 829 900 упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием семаглутид на 4,9 млрд руб. В аналогичный период прошлого года было продано 206 800 упаковок на 2,1 млрд руб. До 2023 г. оземпик был единственным препаратом на основе семаглутида в России. В марте 2023 г. стало известно, что компания-производитель Novo Nordisk прекратит поставки оземпика в Россию.