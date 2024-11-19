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Кабмин разрешил «ПСК Фарма» выпускать аналог оземпика

Ведомости

Правительство России выдало разрешение компании «ПСК Фарма» на выпуск аналога препарата оземпик от датского производителя Novo Nordisk. Это следует из распоряжения кабмина, опубликованного на портале правовой информации.

Как отмечается в документе, разрешение вызвано необходимостью обеспечить население РФ лекарственным препаратом. Так, разрешение на выпуск будет действовать по 31 декабря 2025 г. включительно без согласия компании Novo Nordisk с целью обеспечения населения лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием семаглутид (основа препарата под брендом оземпик).

Оземпик был разработан в 2012 г. как препарат для лечения сахарного диабета второго типа, но впоследствии показал эффективность в борьбе с ожирением, и в 2021–2022 гг. на американский и европейский рынки была выпущена вариация семаглутида под брендом вегови, предназначенная уже непосредственно для этого. В результате препарат начал стремительно набирать популярность.

10 октября «Коммерсантъ» писал, что продажи аналогов оземпика в России превзошли оригинал. С января по август в России было продано 829 900 упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием семаглутид на 4,9 млрд руб. В аналогичный период прошлого года было продано 206 800 упаковок на 2,1 млрд руб. До 2023 г. оземпик был единственным препаратом на основе семаглутида в России. В марте 2023 г. стало известно, что компания-производитель Novo Nordisk прекратит поставки оземпика в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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