Кабмин разрешил «ПСК Фарма» выпускать аналог оземпика

10 октября «Коммерсантъ» писал, что продажи аналогов оземпика в России превзошли оригинал. С января по август в России было продано 829 900 упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием семаглутид на 4,9 млрд руб. В аналогичный период прошлого года было продано 206 800 упаковок на 2,1 млрд руб. До 2023 г. оземпик был единственным препаратом на основе семаглутида в России. В марте 2023 г. стало известно, что компания-производитель Novo Nordisk прекратит поставки оземпика в Россию.