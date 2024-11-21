ФАС возбудила дело против АО «Каустик»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против АО «Каустик» по признакам нарушения антимонопольного законодательства, сообщили на сайте ведомства.
«Служба провела анализ состояния конкуренции на соответствующем товарном рынке. В результате установлено, что доля АО "Каустик" в настоящее время составляет более 50%. Таким образом, организация занимает доминирующее положение», – говорится в сообщении.
ФАС России определила, что за последние два с половиной года расходы, которые необходимы для производства и реализации товара, несоразмерны изменениям цен на синтетическую соляную кислоту. На основании полученных данных и проведенного анализа служба возбудила дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении компании.
19 ноября ФАС в Хакасии обвинила продавца бензина в нарушении закона о конкуренции. По оценкам ведомства, организация злоупотребляла доминирующим положением на рынке и устанавливала необоснованные мелкооптовые и розничные цены на бензин марок АИ-92, АИ-95, а также на дизель. УФАС привлекло компанию к административной ответственности.
В июле Тверское управление ФАС России потребовало от ООО «Тверьнефтепродукт» (дочерняя компания «Сургутнефтегаза») прекратить практику установления различных цен на бензин в Твери. По мнению антимонопольной службы, компания занимала доминирующее положение на розничном рынке бензинов АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в Твери.