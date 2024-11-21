ФАС возбудила дело против АО «Каустик»

ФАС России определила, что за последние два с половиной года расходы, которые необходимы для производства и реализации товара, несоразмерны изменениям цен на синтетическую соляную кислоту. На основании полученных данных и проведенного анализа служба возбудила дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении компании.