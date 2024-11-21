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ФАС возбудила дело против АО «Каустик»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против АО «Каустик» по признакам нарушения антимонопольного законодательства, сообщили на сайте ведомства.

«Служба провела анализ состояния конкуренции на соответствующем товарном рынке. В результате установлено, что доля АО "Каустик" в настоящее время составляет более 50%. Таким образом, организация занимает доминирующее положение», – говорится в сообщении.

ФАС России определила, что за последние два с половиной года расходы, которые необходимы для производства и реализации товара, несоразмерны изменениям цен на синтетическую соляную кислоту. На основании полученных данных и проведенного анализа служба возбудила дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении компании.

19 ноября ФАС в Хакасии обвинила продавца бензина в нарушении закона о конкуренции. По оценкам ведомства, организация злоупотребляла доминирующим положением на рынке и устанавливала необоснованные мелкооптовые и розничные цены на бензин марок АИ-92, АИ-95, а также на дизель. УФАС привлекло компанию к административной ответственности.

В июле Тверское управление ФАС России потребовало от ООО «Тверьнефтепродукт» (дочерняя компания «Сургутнефтегаза») прекратить практику установления различных цен на бензин в Твери. По мнению антимонопольной службы, компания занимала доминирующее положение на розничном рынке бензинов АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в Твери.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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