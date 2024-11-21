Старовойт: проблемы с двигателями Airbus neo не повлияют на авиаперевозки в РФ

Из 66 самолетов этого типа простаивают, как утверждается, 34. По оценке источников издания, половина из них может не вернуться к полетам. Наибольшие сложности испытывает авиакомпания S7 – 31 из 39 A320/А321neo возрастом от трех до семи лет не эксплуатируется.