Старовойт: проблемы с двигателями Airbus neo не повлияют на авиаперевозки в РФ
Проблемы с двигателями Airbus neo не скажутся на авиаперевозках в России. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на форум-выставке «Транспорт России», передает ТАСС.
Россия узнала о проблемах с эксплуатацией двигателей, когда от них стали отказываться. По словам Старовойта, их устанавливали недоработанными. При этом на транспортной логистике в России это никак не скажется, пояснил министр.
Как отмечает министр, зарубежные компании тоже сталкиваются с проблемами с таким типом двигателей.
Из 66 самолетов этого типа простаивают, как утверждается, 34. По оценке источников издания, половина из них может не вернуться к полетам. Наибольшие сложности испытывает авиакомпания S7 – 31 из 39 A320/А321neo возрастом от трех до семи лет не эксплуатируется.