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Старовойт: проблемы с двигателями Airbus neo не повлияют на авиаперевозки в РФ

Ведомости

Проблемы с двигателями Airbus neo не скажутся на авиаперевозках в России. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на форум-выставке «Транспорт России», передает ТАСС.

Россия узнала о проблемах с эксплуатацией двигателей, когда от них стали отказываться. По словам Старовойта, их устанавливали недоработанными. При этом на транспортной логистике в России это никак не скажется, пояснил министр.

Как отмечает министр, зарубежные компании тоже сталкиваются с проблемами с таким типом двигателей.

21 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что российские авиакомпании временно вывели из эксплуатации около половины своего парка самолетов Airbus A320/A321neo из-за сложностей с обслуживанием двигателей.

Из 66 самолетов этого типа простаивают, как утверждается, 34. По оценке источников издания, половина из них может не вернуться к полетам. Наибольшие сложности испытывает авиакомпания S7 – 31 из 39 A320/А321neo возрастом от трех до семи лет не эксплуатируется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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