Основатель Zenden Павлов отверг обвинения в продаже товаров без маркировки

Днем ранее источник РБК, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что при исследовании обувного рынка были зафиксированы случаи продажи товаров с несуществующими кодами маркировки, повторные продажи (сбыт двух или более товаров с одинаковыми кодами), оборот товаров вне государственных информационных систем. По его словам, недобросовестные участники рынка могут использовать «липовые» коды маркировки, чтобы скрыть выручку. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Максимальная санкция по этой части – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 млн руб.