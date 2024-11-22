Основатель Zenden Павлов отверг обвинения в продаже товаров без маркировки
Обувной ритейлер Zenden не занимается продажей товаров без маркировки, это технически невозможно. Такое заявление сделал основатель компании Андрей Павлов (считается в РФ иностранным агентом) в своем Telegram-канале.
21 ноября РБК со ссылкой на источники сообщил, что силовики провели обыски в офисе Zenden на Щукинской улице в Москве и складах в подмосковном Домодедово (микрорайон Белые Столбы). На следующий день Павлов подтвердил, что к его компании были предъявлены претензии в производстве и продаже товаров без маркировки.
«Продажа без маркировки в нашем случае невозможна. Вся обувь производится в России или импортируется только официально. Любые ошибки в контрольных метках не пропустит сама система ЦРПТ [Центра развития перспективных технологий – оператора российской системы маркировки товаров «Честный знак»]», – написал Павлов.
Он также сообщил, что компанию обвиняют в дроблении бизнеса.
«Вмененная нам схема дробления бизнеса подразумевает не уход от налогов, а их фактическую переплату в бюджет. Компания, исходя из требований ФНС, переплачивает законом установленные налоги и при этом ведет эффективную деятельность», – пояснил Павлов.
Основатель компании заявил о готовности «оказать максимальное содействие» сотрудникам ФСБ, МВД и ФНС в выяснении обстоятельств дела.
Днем ранее источник РБК, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что при исследовании обувного рынка были зафиксированы случаи продажи товаров с несуществующими кодами маркировки, повторные продажи (сбыт двух или более товаров с одинаковыми кодами), оборот товаров вне государственных информационных систем. По его словам, недобросовестные участники рынка могут использовать «липовые» коды маркировки, чтобы скрыть выручку. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Максимальная санкция по этой части – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
Минюст РФ внес Павлова в реестр иноагентов в августе 2024 г. Ведомство обвинило его в участии в распространении для неограниченного круга лиц контента иноагентов и распространении фейков о решениях и политике российских властей. Сам Павлов в своем Telegram-канале выразил несогласие с присвоением ему этого статуса.