Российской промышленности потребуется 1,8 млн специалистов к 2030 году
К 2030 г. в промышленной отрасли России понадобится еще 1,8 млн специалистов разных квалификаций. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании комиссий Государственного совета РФ по направлениям «Кадры», «Молодежь и дети», «Технологическое лидерство», передает ТАСС.
По его словам, задача набора дополнительных специалистов в таком объеме «амбициозная», но достижимая. Как пояснил Чернышенко, требуются кадры разных квалификаций: от рабочих специальностей до профессионалов высшей квалификации.
Чернышенко отметил, что задача входит в состав национальных проектов технологического лидерства.
27 ноября депутаты Госдумы в ходе правительственного часа на заседании обсудили основные «болевые точки» среднего профессионального образования в России. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.
Основными проблемами выделили снижение рождаемости и увеличение среднего возраста населения, это делает молодых специалистов дефицитным ресурсом, что объективно ограничивает возможности для их вовлечения в реальную экономику, а также недостаточную профориентационную работу в школах и уровень материально-технической лабораторной базы учреждений СПО, а также доступность мест в общежитиях.
Кроме того, Россия существенно отстает по уровню производительности труда от мировых лидеров, а это деформирует рынок труда, консервируя потребность в неквалифицированных работниках. К тому же зарплаты в этом сегменте и так подогреваются нехваткой кадров, заявил председатель комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов.
Проект «Профессионалитет» продолжат масштабировать и развивать. До 2026 г. в него войдут все регионы России. Создание кластеров проекта по нацпроектам технологического лидерства позволит обеспечить кадрами важнейшие отрасли промышленности.