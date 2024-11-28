Российской промышленности потребуется 1,8 млн специалистов к 2030 году

Кроме того, Россия существенно отстает по уровню производительности труда от мировых лидеров, а это деформирует рынок труда, консервируя потребность в неквалифицированных работниках. К тому же зарплаты в этом сегменте и так подогреваются нехваткой кадров, заявил председатель комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов.