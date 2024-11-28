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Российской промышленности потребуется 1,8 млн специалистов к 2030 году

Ведомости

К 2030 г. в промышленной отрасли России понадобится еще 1,8 млн специалистов разных квалификаций. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании комиссий Государственного совета РФ по направлениям «Кадры», «Молодежь и дети», «Технологическое лидерство», передает ТАСС.

По его словам, задача набора дополнительных специалистов в таком объеме «амбициозная», но достижимая. Как пояснил Чернышенко, требуются кадры разных квалификаций: от рабочих специальностей до профессионалов высшей квалификации.

Чернышенко отметил, что задача входит в состав национальных проектов технологического лидерства.

27 ноября депутаты Госдумы в ходе правительственного часа на заседании обсудили основные «болевые точки» среднего профессионального образования в России. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

Основными проблемами выделили снижение рождаемости и увеличение среднего возраста населения, это делает молодых специалистов дефицитным ресурсом, что объективно ограничивает возможности для их вовлечения в реальную экономику, а также недостаточную профориентационную работу в школах и уровень материально-технической лабораторной базы учреждений СПО, а также доступность мест в общежитиях.

Кроме того, Россия существенно отстает по уровню производительности труда от мировых лидеров, а это деформирует рынок труда, консервируя потребность в неквалифицированных работниках. К тому же зарплаты в этом сегменте и так подогреваются нехваткой кадров, заявил председатель комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов.

Проект «Профессионалитет» продолжат масштабировать и развивать. До 2026 г. в него войдут все регионы России. Создание кластеров проекта по нацпроектам технологического лидерства позволит обеспечить кадрами важнейшие отрасли промышленности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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